Elenoire Ferruzzi stronca Daniele Dal Moro “stratega”/ “Tu non ascolti nessuno!”

GF Vip, Elenoire Ferruzzi delusa da Daniele Dal Moro: lo sfogo

Al Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro è finito nel mirino di Elenoire Ferruzzi, che dallo studio lo attacca senza mezzi termini. L’ex Vippona del reality già negli scorsi giorni aveva espresso giudizi negativi sull’ex coinquilino, considerato “furbo” e “manipolatore“. Un altro attacco, per mezzo social, è arrivato pochi istanti prima della nuova puntata e anche in questo caso il giudizio non è affatto lusinghiero. “Lui non ascolta nessuno, deve sempre solo parlare lui” si legge tra i commenti sotto un post del reality.

Daniele Dal Moro: "Una storia con Oriana dopo il GF Vip? Al momento no"/ "Non sono la sua marionetta"

Alfonso Signorini mette Daniele al corrente di questo messaggio, letto il quale ammette amareggiato: “Mi dispiace, per me Elenoire era ed è fino ad oggi un’amica. Se lei pensa questo di me, non ci sentiremo più“. Dal salone interviene così la Ferruzzi, che lo attacca duramente: “Ci sarebbero da aggiungere altre centinaia di cose, ma questo post riassume tutto. Io mi sono avvicinata a Daniele da subito, all’inizio di questa esperienza, perché mi aveva colpito la sua sofferenza, il dolore accomuna molto. Poi si vive nella Casa una situazione particolare: si è privati di qualsiasi tipo di affetto e ci si affeziona molto“.

Nicole Murgia chiude con Daniele Dal Moro e punta Antonino?/ "Non ci proverei"

Elenoire Ferruzzi stronca Daniele: “Stratega, tu non ascolti nessuno“

Tuttavia, una volta che Elenoire Ferruzzi è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha rivalutato Daniele Dal Moro: “Io ho voluto molto bene a Daniele, ma ho capito col senno di poi che ha avuto un atteggiamento verso di me da stratega, ha fatto il suo gioco. Ho passato giorni e nottate ad ascoltare te, ma tu non hai mai ascoltato me una volta, e questo non si può definire come un rapporto di amicizia. Le persone vanno ascoltate, tu non ascolti nessuno“.

L’ex tronista precisa però che non ha avuto nulla contro di lei e che continua a conservare un buon ricordo del loro legame: “La mia amicizia verso di te è sempre stata sincera, non c’è stata nessuna strategia dietro“. La Ferruzzi però non sente ragioni e passa al contrattacco: “Tu quando non ne puoi più, inveisci contro le persone e dici le peggio cose. Non l’hai fatto solo con me, ma lo stai facendo con tutti lì dentro“. “Io non ho mai speso una singola parola negativa nei tuoi confronti” si difende Daniele. Il confronto si conclude con le posizioni sempre più distanti: è la fine di un’amicizia?

Patrizia Rossetti attacca Wilma Goich/ "Gelosia esagerata verso Daniele Dal Moro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA