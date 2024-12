Eleonora Albrecht, chi è la moglie di Flavio Parenti: tra cinema, tv e musica

Eleonora Albrecht è la moglie di Flavio Parenti: entrambi attori e celebri volti di film cinematografici e fiction televisive, condividono non solo la passione per la recitazione e per lo spettacolo ma anche una romantica relazione che dura ormai da 15 anni. Nata a Roma e classe 1985, Eleonora Albrecht ha avviato la sua carriera come modella in età adolescenziale, districandosi tra Italia, Londra e New York; successivamente si è tuffata negli studi di cinema e recitazione tra Parigi, Roma e Los Angeles.

Al cinema ha recitato nel 2010 nel film Un altro mondo di Silvio Muccino, ma è stata diretta anche da altri celebri registi della scena nazionale come Eugenio Cappuccio in Se sei così ti dico sì del 2011 e Francesca Comencini in Un giorno speciale nel 2012. In televisione è stata volto di fiction come I liceali, Don Matteo, Provaci ancora prof! e Che Dio ci aiuti, oltre ad aver collaborato con Caterina Balivo tra il 2015 e il 2017 nel programma di Rai 2 Detto Fatto. Cinema, tv ma anche musica, di cui è una grande appassionata: nel 2022 ha infatti debuttato come cantante con il nome d’arte Oara, con il suo primo singolo intitolato Sono in vacanza.

Flavio Parenti e Eleonora Albrecht: 15 anni d’amore e la figlia Elettra

Ma che cosa sappiamo della storia d’amore tra Flavio Parenti e la moglie Eleonora Albrecht? A dispetto della loro notorietà, essendo entrambi attori e spesso coinvolti sotto i riflettori del cinema, della televisione e dello spettacolo, della loro relazione non si conoscono molte informazioni; la coppia è molto riservata e preferisce tutelare la propria privacy. Di loro sappiamo però che sono sentimentalmente legati dal 2009: 15 anni d’amore durante i quali sono anche diventati genitori di Elettra, la loro prima e unica figlia nata nel 2017.

In una delle rare interviste pubbliche in cui si è sbilanciato sull’amore per Eleonora Albrecht, in un’intervista a Vieni da me rilasciata nel 2019, Flavio Parenti aveva ricordato come si sono innamorati: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo incontrati e il giorno dopo stavamo insieme“.