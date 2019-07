Eleonora Arosio ha partorito/ La Professoressa dell’Eredità è diventata mamma

Eleonora Arosio, la bellissima e simpaticissima professoressa dell‘Eredità, ha partorito. Dopo aver conquistato le copertine dei giornali di gossip ironizzando sull’identità del bambino che stava aspettando, Eleonora Arosio ha dato alla luce il suo primo figlio. Fiocco azzurro per lei e il marito Paolo, un imprenditore di Roma che ha dovuto subire “le prese in giro degli amici quando ho fatto quella battuta mentre lui che mi conosce ci ha riso su”, ha confessato a Vieni da me la neo mamma alcune settimane fa. L’annuncio ufficiale del parto non è ancora arrivato, ma si sa che il piccoo si chiama Filippo. A spifferare tutto, infatti, è stata l’amica e collega di Eleonora Arosio, Chiara Esposito ai microfoni di Grande Hotel.

Eleonora Arosio ha partorito, è nato Filippo: l’annuncio di Chiara Esposito dell’Eredità

La neo mamma Eleonora Arosio non ha ancora annunciato la nascita del suo bambino. Al suo posto, però, ha parlato l’amica Chiara Esposito che ha così svelato il lieto evento: “Eleonora Arosio è appena diventata mamma di un bellissimo bambino, Filippo”, ha spiegato Chiara a Grand Hotel preferendo non aggiungere altro per lasciare ai neo genitori il compito di rivelare ulteriori dettagli. Per Eleonora, dunque, si tratta di un momento felice sia da punto di vista sentimentale che professionale. Amatissima dal pubblico dell’Eredità, infatti, Eleonora ha anche coronato il sogno di diventare mamma. Dopo il periodo di maternità, la Arosio tornerà a lavoro per continuare a realizzare tutti i suoi sogni professionali.

