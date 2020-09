Eleonora Boi è incinta di Danilo Gallinari/ L’erede di Diletta Leotta presto mamma

Eleonora Boi è incinta di Danilo Gallinari. Con una foto di coppia con tanto di pancione in bella vista, la giornalista ha annunciato la lieta novella. Dallo scatto postato sui social si evince che non si tratta di una gravidanza agli inizi e lei stessa nella didascalia scrive “Non proprio l’inizio #noitre” ad indicare che il suo pancione è già ingombrante e pronto a mettere al mondo il primo figlio della coppia. In questi mesi nessuno ha mai sospettato niente, complice anche il lockdown e questo periodo di “chiusura in casa” anche da parte dei vip, ma adesso per la coppia è arrivato il momento di annunciarlo ai fan che si sono subito complimentati con loro tra i commenti allo scatto. La giornalista sportiva e il cestista dell’NBA Danilo Gallinari aspettano il loro primo figlio che dovrebbe nascere tra l’autunno e l’inverno e che sigillerà il loro amore nato ormai tre anni fa.

ELEONORA BOI E DANILO GALLINARI ASPETTANO IL LORO PRIMO FIGLIO

La coppia sta insieme da un po’ e ha attraversato anche una dura crisi nel 2019 per poi ritrovarsi tanto che nei mesi scorsi si era parlato anche di nozze che, a questo punto, potrebbero essere rimandate a tempi migliori e, magari, alla presenza del loro bambino. Non sappiamo anche se Eleonora Boi e Danilo Gallinari attendano un bambino o una bambina ma siamo sicuri che anche il gossip si interesserà a loro soprattutto perché la giornalista per molti era l’erede di Diletta Leotta a bordo campo. Anche i suoi progetti lavorativi, per il momento, dovranno attendere un po’.

Ecco il post pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram The beginning of an amazing journey ❤️🐣 Non proprio l’inizio… #noitre Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi) in data: 21 Set 2020 alle ore 9:05 PDT





