Eleonora Boi ha partorito: è nata Anastasia/ L’annuncio di papà Danilo Gallinari

Sarà un Natale speciale per Eleonora Boi e Danilo Gallinari. La giornalista sportiva ha partorito mettendo al mondo la piccola Anastasia. Ad annunciare il dolcissimo evento è stato papà Danilo Gallinari che, su Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto in cui si gode la compagnia delle sue donne. “Era un sogno e ora è realtà: benvenuta Anastasia. E come sempre complimenti alla mamma”, ha scritto il campione di basket. La piccola è venuta al mondo in quel di Atlanta dove papà Danilo Gallinari giocherà con gli Atlanta Hawks. La nuova avventura sportiva del campione inizia con una grande gioia nel cuore. La coppia, insieme da diverso tempo, ha sempre vissuto la storia in modo riservato. Anche l‘annuncio della gravidanza è arrivato quando il pancione era già evidente. Bellissimi e molto innamorati, la giornalista e il campione di basket si stanno godendo la gioia più grande.

ELEONORA BOI MAMMA: LE PAROLE PER LA SUA PICCOLA ANASTASIA

Per amore di Danilo Gallinari, Eleonora Boi si è trasferita negli Stasti Uniti dove ha messo al mondo la sua piccola Anastasia che è nata il 7 dicembre riempiendo di gioia e amore il cuore di mamma e papà. Dopo le parole di Danilo Gallinari, anche la giornalista ha annunciato il lieto evento ai suoi followers. “Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere… Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia, amore della nostra vita”, ha scritto Eleonora sfoggiando un sorriso bellissimo. Tanti i messsaggi di auguri ricevuti dai neo genitori da parte di amici e colleghi che si augurano di poter conoscere presto la piccola Anastasia.





