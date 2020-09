Eleonora Brigliadori “mai a casa durante lockdown”/ Video, poi lite con giornalista..

Eleonora Brigliadori scende in piazza con i negazionisti del Covid e torna a dar discutere. Da anni si rende protagonista di prese di posizione controverse contro la scienza e la medicina ufficiale, stavolta fa delle gravi affermazioni. All’AdnKronos, infatti, l’attrice e conduttrice, che sabato ha preso parte alla manifestazione “No mask” organizzata al Circo Massimo dal “Popolo delle Mamme”, ha rivelato di non aver rispettato le restrizioni imposte dal Governo nella fase più acuta dell’emergenza coronavirus. «Non sono mai rimasta a casa, nemmeno durante il lockdown». A proposito del suo eventuale ritorno in televisione, Eleonora Brigliadori è consapevole che sia molto difficile che ciò si verifichi, ma non pensa che sia legato alla gravità delle sue affermazioni: «Quando tornerò in televisione? Quando la tv italiana tornerà ad essere libera. Non tollero colleghi che mettono mascherina per garantirsi la poltrona».

ELEONORA BRIGLIADORI, LITE AL CORTEO NEGAZIONISTI COVID

«Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana». Così Eleonora Brigliadori in merito alla sua partecipazione al corteo dei negazionisti del Covid a Roma. «Una politica che distrugge la vita attraverso vaccini, tamponi e limiti alla respirazione», ha aggiunto l’attrice e conduttrice. A Il Messaggero ha poi rilanciato: «Come mai non ci siete tutti in piazza? Come mai non ci sono 50 milioni di italiani? Questa è la domanda, non come mai ci sono io». E se l’è presa anche con i suoi colleghi: «Come mai non ci sono gli artisti, dicendo balle e vendendo gli slogan di una politica degenerata. Come mai non avete il coraggio della libertà?». Eleonora Brigliadori se l’è poi presa con la stessa giornalista perché la intervistava indossando la mascherina: «Sfilatela. Io parlo con le persone libere. Se tu non sei libera, vuol dire che neanche questa intervista verrà pubblicata». Clicca qui per il video.



