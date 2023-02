Eleonora Cabras, frecciatina ad Amici dopo l’eliminazione/ “Oggi ho capito che…”

Il ritorno sui social di Eleonora Cabras dopo l’addio ad Amici 22

L’avventura della ballerina Eleonora Cabras, nella scuola di Amici 22, è durata poche settimana. Dopo essere entrata in corsa nella scuola di Maria De Filippi, la giovane ballerina è stata spiazzata da Raimondo Todaro. L’insegnante, dopo aver visto in lei un potenziale, ha deciso di fare un passo indietro. Dispiaciuto, Todaro ha spiegato ad Eleonora di aver deciso di mettere fine alla sua avventura non considerandola ancora pronta. Parola che hanno spiazzato Eleonora che, dopo aver lasciato la scuola, è tornata sui social.

“Finisce qui il mio percorso nella scuola di Amici, seppur breve è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Auguro a tutti i ragazzi che coltivano la mia stessa passione di vivere questo sogno. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, vi voglio bene”, ha fatto sapere la ballerina.

La frecciatina di Eleonora Cabras

Tornata alla sua vita, Eleonora Cabras ha deciso di raccontarsi anche ai fan che ne hanno approfittato per rivolgerle qualche domanda. Alcuni follower, in particolare, le hanno chiesto se tornerà nella scuola di Amici durante la prossima edizione come allieva. La risposta della ballerina è stata interpretata dagli stessa fan del talent show come una frecciatina.

Per rispondere alla domanda curiosa dei suoi fan, infatti, la ballerina ha scelto di condividere un post con una frase della canzone di Angelina, che afferma: “Oggi ho capito che…che cosa ho capito? Niente”.

