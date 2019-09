Eleonora Daniele/ Dopo le nozze con Giulio Tassoni: “Un figlio per sentirmi completa”

Il settimanale Chi, in edicola da ieri con il suo nuovo numero, ha dedicato la copertina a Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane la scorsa settimana si è sposata con Giulio Tassoni. Presenti al matrimonio moltissimi amici e tanti volti noti del mondo dello spettacolo: Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta, Vittorio Cecchi Gori, Elena Santarelli, Samantha De Grenet, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Lorena Bianchetti. Nel corso della cerimonia poi, anche numerose sorprese come l’arrivo di Al Bano Carrisi, Riccardo Fogli (che ha cantato per gli sposi, Storie di tutti i giorni, sigla ufficiale del suo programma su Rai1) e Federico Angelucci. Dopo le nozze, oggi, la conduttrice confida di essere pronta ad accogliere l’arrivo della cicogna: “Speriamo non rimanga un sogno, ma diventi presto realtà. È arrivato il momento giusto e ne ho avuto la conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta”.

Eleonora Daniele: “Adesso voglio un figlio!”

Eleonora Daniele, continua la sua intervista rivelando di non avere alcuna paura – a differenza di molte colleghe – di poter prendere una pausa dalla televisione per gioire della maternità con l’arrivo di un figlio: “Ho visto tante colleghe e amiche, come Lorena Bianchetti, lavorare fino all’ultimo e farlo in uno stato di grazia assoluto durante la gravidanza. Mi sento realizzata professionalmente e con un figlio potrei sentirmi ancora più completa”. Tra i 370 invitati, nel corso del suo matrimonio, si è aggiunto un ospite a sorpresa che lei proprio non si aspettava: Poco prima di arrivare in chiesa infatti, proprio la conduttrice ha raccontato di aver ricevuto una chiamata mentre si trovava in macchina: “Fermatevi, c’è stato un piccolo intoppo”, le hanno detto, proprio per avere alcuni minuti in più per organizzare al meglio una sorpresa. “Era arrivato Al Bano e per non farsi scoprire da invitati e fotografi era entrato dalla sacrestia”, ha spiegato.

La sorpresa di Al Bano Carrisi

Ma come si è organizzato Al Bano Carrisi per il matrimonio di Eleonora Daniele? Proprio la diretta interessata lo spiega in dettaglio tra le pagine di Chi: “Il giorno prima delle nozze si è messo in contatto con Don Roberto, il sacerdote, perché voleva farci una sorpresa e cantare per noi. Giulio era andato ad accoglierlo e lo ha fatto nascondere. Era il mio sogno che cantasse per noi e glielo avevo detto… Quando è sbucato dalla colonna della chiesa è calato il silenzio e appena ha intonato l’Ave Maria in latino io e Giulio ci siamo commossi”. Tra i tanti momenti di emozione, oltre alla sorpresa di Al Bano, anche due in particolare: “Quando ho indossato l’abito da sposa per la prima volta e sono scoppiata in un pianto irrefrenabile, come non mi capitava da anni. E poi venerdì scorso, quando un sacerdote è venuto a casa a benedire il nostro amore: la fede ci ha unito ancora di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA