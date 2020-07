Eleonora Daniele e la morte del fratello Luigi/ “Mi ha portata a volere un figlio”

Eleonora Daniele si sta godendo la sua prima estate da mamma con la piccola Carlotta nata lo scorso 25 maggio. Una nascita che le ha cambiato sicuramente la vita, visto che la stessa conduttrice di “Storie Italiane” parlando della figlia ha detto “è la più grande emozione della mia vita” arrivata dopo circa un anno dalle nozze con il compagno Giulio Tassoni. La nascita della piccola Carlotta ha irrimediabilmente spinto la Daniele a fare una riflessione sulla vita che ha voluto condividere dalle pagine de Il Giornale. Una lunga riflessione che ha toccato anche un tema molto difficile per lei: la morte del fratello Luigi. Questa morte, peraltro improvvisa, ha cambiato le carte in tavolo spingendo la Daniele a fare una sorta di bilancio della sua vita come ha raccontato: “in passato non ci pensavo: mi sono trovata a 40 anni a scoprire di desiderare un figlio. Ed è arrivata Carlotta, in modo naturale”. La conduttrice poco dopo ha precisato: “forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”.

Eleonora Daniele: “mio fratello Luigi era come un figlio”

La morte del fratello Luigi ha stravolto la vita di Eleonora Daniele che ricordandolo ha detto: ” per me mio fratello Luigi era come un figlio, anche se io sono più piccola: era autistico, e io ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia, i miei genitori e le mie due sorelle, fin da quando ero bambina. È morto cinque anni fa per un arresto cardiaco e per me è stato scioccante”. Luigi è morto improvvisamente all’età di 44 anni nel 2015, mentre si trovava in un istituto per via di un infarto. A distanza di cinque anni dalla sua morte però ancora non sono state chiarite le cause del decesso e la Daniele non nasconde di non aver ancora superato questo terribile lutto. “Ogni giorno che passa, dentro di me c’è qualcosa che io non supero. Non riesco a farmene una ragione” ha detto proprio la Daniele nel suo seguissimo programma di Raiuno che si ritrovata a perdere nel giro di pochi anni prima il padre Antonio e poi il fratello Luigi. La morte spesso genera nuova vita e così è stato anche per la conduttrice che si è ritrovata a portare una gravidanza avanti proprio durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un momento storico difficilissimi per tutti, che la Daniele ha saputo portare avanti con grande forza e coraggio in buona parte trasmessole dalla figlia “me lo infondeva Carlotta, che stava nella mia pancia”. Nottante la gravidanza e la pandemia però la Daniele non ha voluto lasciare la conduzione di “Storie Italiane”: “ho lavorato fino all’ultimo, ma non ho mai tenuto comportamenti pericolosi. Ogni giorno mi monitoravano e quando si è deciso che dovevo partorire, poco tempo prima della scadenza naturale, ho lasciato subito il programma. L’azienda mi ha sempre messo in condizioni di sicurezza: mi pettinavo e truccavo da sola, stavo lontano dai colleghi, mi preparavo a casa e restavo negli studi solo il tempo della diretta, seduta su una poltroncina per via del pancione”.



