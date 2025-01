Da noi a ruota libera, Eleonora Daniele confessa: “Mia mamma non sta bene”

Ospite della puntata di oggi di Da noi a ruota libera per parlare del suo libro sull’autismo Ma siamo tutti matti? nato dalla sua particolare esperienza con il fratello Luigi che ne era affetto e che è morto dieci anni fa. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, però, Eleonora Daniele ha confessato che la mamma non sta bene e non sta attraversando un bel periodo: “In questo momento della mia vita vorrei che mamma che mi sta ascoltando stesse un pò meglio e vorrei dedicare tanto tempo, tutto quello che ho possibile ed immaginabile a lei ed alla mia famiglia ed il mio primo pensiero oggi va a mia madre”

La conduttrice di Storie Italiane non è scesa nel dettaglio, ma in alcune passate interviste a confessato che sa sempre è stata molto legata ai genitori e dopo la morte del papà alcuni anni fa il suo punto di riferimento adesso è sicuramente la mamma. Ha infatti aggiunto: “Il mio punto di forza è la mia famiglia ed i valori che i miei mi hanno insegnato. E molte cose me le ha insegnate mio fratello” E subito dopo ha parlato anche della figlia Carlotta, nata dalla relazione con il marito Giulio Tassoni. “Con tutto quello che si sente quotidianamente su femminicidi ed altro sono molto disillusa sul futuro” ha confessato Eleonora Daniele.

Eleonora piange a Da noi a ruota libera: “A volte sogno la voce di mio fratello Luigi”

Si è commossa più volte Eleonora Daniele a Da noi a ruota libera parlando di autismo ed ascoltando le testimonianze di ragazzi che ne soffrono e per questo ha voluto lanciare dei messaggi per tutte le famiglie che affrontano il problema. Rispetto alla generazione di suo fratello oggi la ricerca scientifica ha fatto passi avanti, si hanno più mezzi e conoscenze e soprattutto prima si arriva alla diagnosi più è facile intervenire sulle varie problematiche. Ed infine ha concluso con uno sfogo: “Io mi incavolo quando mi chiamano genitori e mi dicono che le liste d’attesa sono lunghissimi.”