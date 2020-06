Eleonora Daniele/ Foto, Carlotta la sua gioia più grande: chi è? (Domenica In)

Pubblicità

Eleonora Daniele è finalmente diventata mamma: la conduttrice ha dato alla luce da pochissimo la piccola Carlotta, nata dal suo amore con il marito Giulio Tassoni. “Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque”, ha detto a Dipiù pochi giorni fa, parlando del peso della bambina. “Allatto Carlotta perchè il latte materno ha tanti anticorpi”, ha aggiunto, “Per fortuna io ho tanto latte“. Eleonora guarda già il futuro e sa bene quali valori insegnerà alla sua erede: “Il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi“. Oggi, 14 giugno 2020, Eleonora Daniele sarà ospite di Domenica In e di sicuro parlerà del lieto evento che si è verificato nella sua vita. Si tratta della prima ospitata da mamma e di cose da raccontare ne avrà davvero tante. “Eccoti qui amore mio“, ha scritto sui social in occasione della nascita della bambina, “è bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20:15 desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita“. Clicca qui per leggere il post di Eleonora Daniele.

Pubblicità

Eleonora Daniele, niente parto naturale ma…

Eleonora Daniele non è riuscita a realizzare il suo sogno di fare un parto naturale. La piccola Carlotta infatti ha deciso di venire al mondo con qualche giorno in anticipo e l’ultima ecografia la mostrava girata. “Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno“, ha detto a DipiuTv, “il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima”. E ora i fan si chiedono quando la conduttrice ritornerà al timone di Storie Italiane. Ovviamente tutto dipende dalla crescita di Carlotta e la Daniele sa già che il distacco dalla figlia sarà più che doloroso. Anche gli ultimi giorni non sono stati semplici per lei: l’ultimo post su Instagram riguarda il saluto al giornalista Roberto Gervaso. Un lungo post di ammirazione e affetto che ha scelto di condividere con i fan: “Mi ricordo le tante interviste e i momenti televisivi passati insieme. Le tue battute, i tuoi pensieri mai banali, attimi indimenticabili, eri sempre di buonumore, mettevi allegria e gioia intorno a te. Grande giornalista, scrittore e aforista, sapevi sempre stupire i tuoi interlocutori con grande ironia e intelligenza. Caro Roberto mi mancherai molto”. La Daniele però non ha mai smesso di fare inchiesta. Tramite le Storie di Instagram, ha deciso di mostrare diversi istanti di via Flavia a Roma avvolta da fumo e fiamme. Come scrive Il Corriere della Sera, l’incendio riguarda il Ministero del Lavoro ed è scoppiato attorno alle 17:10 dello scorso 12 giugno.

Foto, la piccola Carlotta





© RIPRODUZIONE RISERVATA