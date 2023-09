Eleonora Daniele: “Mio fratello Luigi? Ci penso tutti i giorni”/ “Con la nascita di mia figlia Carlotta…”

Eleonora Daniele e il dolore per la morte del fratello Luigi

“Non amo andare ospite in tv perché sono sempre un po’ in imbarazzo quando devo parlare di me. Preferisco far parlare gli altri”. Comincia così intervista di Eleonora Daniele ai microfoni di Pierluigi Diaco all’interno della puntata di Bella Ma’ in onda il 26 settembre. Guardando le foto che ripercorrono tutta la sua vita, professionale e non, la Daniele ammette di avere molta difficoltà a ripercorrere tutto ciò che ha fatto.

“I conti con il passato li devo fare tutti i giorni da quando mio fratello è mancato perché lui è il mio primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di andare a dormire insieme a mia figlia Carlotta”, spiega la conduttrice di Storie Italiane che svela, poi, di averlo sognato due volte. “Sai che mio fratello era autistico e non parlava perché aveva una forma grave. In queste due volte che mi è apparso in sogno mi parlava. Ho sentito la sua voce, la tonalità di voce che io non saprò mai. Nel sogno è venuto, mi ha parlato come per dirmi che sta bene”, dice ancora la conduttrice.

Eleonora Daniele e il cambiamento con la nascita della figlia Carlotta

Eleonora Daniele confessa che, dopo la nascita della figlia Carlotta, è cambiata un po’. “Ho un caratteraccio, ma si dice che la maternità addolcisca un po’ e con la nascita di Carlotta ho deciso che dovevo lasciarmi andare un po’ di più”, dice la conduttrice. Aprendo i cassetti dei ricordi, la conduttrice ricorda la sua infanzia. “Ho sofferto, ma sono cresciuta in una grande famiglia“, racconta la conduttrice che, poi, svela di aver cominciato ad aiutare i genitori sin da quando era bambina.

La famiglia della Daniele era proprietaria di una salumeria dove ha lavorato sin da quando era molto piccola. “Ho sempre lavorato. Quando avevo cinque anni portavo i sacchi in giro”, racconta Eleonora che ha portato la dedizione al lavoro anche in quello che, oggi, è il suo luogo di lavoro.











