Eleonora Daniele “Carabinieri non rispondono? Inesattezza!”/ Scintille con l’ospite

A Storie Italiane scintille fra la conduttrice Eleonora Daniele e Nunzia Barzan, l’avvocato della famiglia di Greta Spreafico, cantante comasca scomparsa da Rovigo un anno fa. La “querelle” è nata a seguito di una testimonianza a Storie Italiane di una donna che ha spiegato di aver visto Greta Spreafico di notte e di aver poi chiamato i carabinieri facendo una deposizione: “Non so a Porto Tolle (il luogo dove è scomparso la cantante ndr) – ma qui da noi chiamare all’una di notte i carabinieri che ti rispondo per fare una testimonianza è una cosa inverosimile…”.

Le parole della legale che hanno fatto saltare sulla sedia Eleonora Daniele: “Ma sta scherzando? Ma lei lo sa che gli atti di violenza avvengono di domestica o i fine settimana, o la sera o la notte…”. Ma l’avvocato tira dritto: “Dico che inverosimile che lei abbia potuto chiamare la caserma dei carabinieri e ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe potuto rispondere e che lei abbia potuto fare la sua disposizione a quell’ora di notte”.

ELEONORA DANIELE, SCINTILLE CON L’OSPITE: “MA STA SCHERZANDO VERO?!”

Eleonora Daniele a quel punto ha ribattuto: “Ma lei sta scherzando vero? Sta dicendo una cosa che non esiste al mondo, i carabinieri rispondono a qualsiasi ora di giorno e di notte”. Di nuovo l’avvocato: “Io sto dicendo che la deposizione non è stata fatta alle due di notte, mi è sembrato di capire che la signora si sia recata due giorni dopo. Ma quando l’hanno raccolta la deposizione, il verbale? Ma in nessuna caserma d’Italia fa il verbale all’una di notte, questo lo metto per iscritto”.

Ma Eleonora Daniele ha tirato dritto per la sua strada, redarguendo la sua ospite: “Io mi distanzio da quello che dice, lo studio si distanza da quello che lei dice, le posso assicurare che i carabinieri ci sono a tutte le ore, rispondono a tutte le ore. Secondo quanto mi concerne e mi riguarda è una inesattezza ma una informazione scorrettissima, i carabinieri rispondono sempre in tutta Italia, soprattutto di notte e nei fine settimana, vi sono tantissime denunce di violenza domestica che avvengono proprio di notte, secondo me ha detto una cosa inverosimile”.











