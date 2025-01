Tutti conosciamo Eleonora Daniele, amatissima conduttrice al timone di Storie Italiane, dove ogni mattina si occupa di raccontare con grande professionalità i casi di cronaca del momento. Ma chi è davvero? Cresciuta in provincia di Padova, più precisamente a Saonara, Eleonora Daniele ha dovuto studiare molto per perdere completamente l’accento veneto che caratterizzava la sua parlata. Al Corriere della sera ha rilasciato un’intervista raccontando alcune chicche sulla sua vita privata.

A scuola da piccola era molto brava, ma i genitori per motivi economici non hanno potuto mandarla subito all’università. Così, successivamente ha coronato il suo sogno da sola iscrivendosi a Scienze della comunicazione. Non solo, oggi è iscritta al secondo anno di Psicologia per conseguire la seconda laurea. Ma com’è iniziata la sua carriera? Eleonora Daniele si è diplomata al liceo classico per poi andare a lavorare in banca. Dato il suo bellissimo fisico, però, ogni tanto la chiamavano per fare la fotomodella. Nel corso del tempo è stata chiamata da un’emittente locale per intervistare Renato Balestra, e da lì è iniziata la sua nuova carriera.

Eleonora Daniele ha partecipato anche al Grande Fratello come concorrente nel 2001, e nel cast c’erano Flavio Montrucchio (che ha vinto) e Filippo Nardi. All’epoca ognuno di loro era poi riuscito a sfondare nel mondo della televisione. Durante quell’edizione, Eleonora Daniele era stata eliminata piuttosto presto, alla decima puntata. Non tutti sanno che la conduttrice aveva raccontato sempre al Corriere alcuni dettagli sulla sua infanzia, spiegando che quando era a scuola era considerata come una delle bambine più brutte fra tutti. “Ero molto magra“, aveva rivelato: “a volte mi mettevo addirittura due paia di pantaloni per sembrare più grassa: una tuta nera sotto i jeans per avere qualche forma in più“.

Eleonora Daniele ha anche confessato che i maschi la soprannominavano come “alicetta” o Olivia, e che per anni l’hanno presa in giro per il suo corpo. Oggi, la giornalista e conduttrice è felicissima con la sua bimba di quattro anni, Carlotta. In diverse interviste ha spiegato che la figlia avuta da suo marito Giulio Tassoni, è arrivata dopo che suo padre le aveva confidato di voler diventare nonno prima di morire. “Dico che Carlotta è il regalo di mio papà. L’ho avuta da grande, avevo 43 anni“.