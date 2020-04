Eleonora Daniele piange in diretta tv con Portami a Ballare/ “Penso alla mia mamma”

Pubblicità

Si è commossa Eleonora Daniele, la bella e brava conduttrice di Storie Italiane. Durante la diretta di stamane su Rai Uno, la futura mamma di Carlotta non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver ascoltata la canzone capolavoro di Luca Barbarossa “Portami a ballare”, brano iconico dell’artista romano, dedicato a tutte le mamme. La Daniele, prima di lanciare il filmato di Sanremo 1992 in cui Barbarossa si esibiva, aveva premesso: “Io non posso non ascoltare con te questa canzone, “Portami a ballare”, ogni volta che la sento piango, sappilo, io ora mi trattengo ma secondo me avrai avuto una grande ispirazione quando l’hai scritta, una canzone molto bella che è dedicata a tutte le mamme italiane”. Anche questa volta la Daniele ha avuto gli occhi lucidi, sarà magari per l’ormone un po’ sballato per la gravidanza, commuovendosi in diretta tv.

ELEONORA DANIELE: “HAI FATTO UN CAPOLAVORO LUCA”

“Hai fatto un capolavoro Luca – ha detto poi la Daniele – è bellissima questa canzone, ti dico che quando la sento penso sempre alla mia mamma che mi sta guardando, e penso sempre ai momenti felici e tristi. Vorremmo sempre che i nostri genitori siano sempre felici…ci hai proprio azzeccato con questa canzone Luca”. Barbarossa ha replicato: “E’ passato tanto tempo ma ancora nei miei concerti non posso non farla perchè se no mi picchiano, siete molto cari e grazie anche per aver dato spazio a questa iniziativa di “Non è inutile” e dello Spallanzani, grazie a tutti”. E Barbarossa si era collegato proprio per presentare la sua “Non è inutile”, un brano che ha come obiettivo la raccolta fondi in favore dell’istituto romano: “Sto facendo una piccola parte – ha detto a riguardo – la musica può fare la sua piccola parte, tutti noi dobbiamo essere riconoscenti a medici, infermieri, vittime. La musica in qualche modo può fare da collante, può fare da cassa da risonanza, io ho creato con tanti amici questo video, questa canzone, per raccogliere fondi per lo Spallanzani. una canzone che ho scritto qualche mese fa”.

"Hai fatto un capolavoro" @eleonoradaniele si commuove ascoltando "Portami a ballare" di Luca Barbarossa#storieitaliane — Storie Italiane (@storie_italiane) April 28, 2020





