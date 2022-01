Eleonora Daniele “riconfermata in Rai”/ Qualità e numeri la premiano: i rumors

Eleonora Daniele è, da qualche anno a questa parte, uno dei volti più noti della Rai. La conduttrice è amatissima dal pubblico e lo dimostrano i numeri: sempre ottimo, infatti, lo share del suo “Storie Italiane”, che è diventato uno dei programmi di punta del servizio pubblico italiano. Gli ascolti sono sempre dei migliori, così come non mancano elogi e complimenti alla conduttrice. Proprio per questo motivo sembrerebbe che i vertici Rai siano pronti a confermare la Daniele anche per la prossima stagione. Il programma da lei condotto ha infatti raggiunto un successo importante, che l’azienda sembrerebbe convinta a portare avanti, come rivela “Libero”.

Come analizza il quotidiano, quello che colpisce della conduttrice padovana è la sua capacità di portare avanti battaglie contro ogni forma di discriminazione, schierandosi dalla parte dei più deboli, ma non solo. Uno degli aspetti più interessanti del suo modo di lavorare, infatti, è la passione e la caparbietà che la Daniele mette nei vari casi che affronta in ogni puntata, e che riescono ad attirare il pubblico e a tenerlo incollato davanti alla tv.

Eleonora Daniele, la chiave del suo successo

Eleonora Daniele è dunque diventata un punto fermo della Rai grazie alla sua passione e al suo impegno. Nel corso della sua trasmissione – come ha analizzato “Libero”, sono arrivati tantissimi ospiti. Tante, infatti, le interviste a “tu per tu” svolte nel programma “Storie Italiane”, alcune di grande livello, come quella di poche settimane fa a Santo Versace – fratello del famoso stilista assassinato a Miami Beach. Non manca poi la cronaca, con collegamenti in diretta in ogni parte d’Italia con gli inviati speciali di “Storie italiane”. Tanto spazio la Daniele dedica anche a temi importanti come il bullismo e le violenze domestiche: tutte questioni attuali, trattate con rispetto e tatto.

A tesserne le lodi, sul numero di Dipiù in edicola, è stata anche Platinette. “Ci sono buoni sentimenti e buone azioni. Col passare del tempo ha affinato il suo stile”. Non mancano però anche dei piccoli appunti: “Se proprio volessimo farle un appunto nel programma ci sono poca allegria e poca solarità, che invece, darebbero respiro in un periodo difficile e teso come questo. Mi spingo fino a dire che istituzionalizzerei anche solo un piccolo blocco del programma con un titolo come Bella storia italiana“.





