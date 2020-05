Eleonora Daniele: “Storie Italiane? Sono incinta, non malata”/ “Mara Venier? Unica”

Pubblicità

Eleonora Daniele non si ferma e, nonostante il parto, previsto per giugno, sia sempre più vicino, ogni giorno, continua a condurre su Raiuno il suo programma, Storie Italiane. Bellissima e con il pancione, la conduttrice Rai sarà al timone della trasmissione fino al 29 maggio, giorno in cui è stata fissata la messa in onda dell’ultima puntata. Solo dal 30 maggio, dunque, andrà in maternità aspettando di mettere al mondo la sua Carlotta. Della scelta di lavorare fino all’ultimo, la Daniele ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Famiglia Cristiana spiegando di non sentirsi affatto un’eroina, ma di aver fatto una scelta normale. “Non la trovo una scelta coraggiosa, è il mio lavoro. Una donna incinta non è malata, la mia gravidanza sta andando bene“, ha spiegato la Daniele che ha annunciato di essere incinta lo scorso gennaio.

ELEONORA DANIELE: “MARA VENIER MADRINA? UNA DONNA UNICA”

La nascita della piccola Carlotta, prevista per giugno, sta regalando una grande gioia ad Eleonora Daniele che non nasconde la felicità del momento che sta vivendo. Nel corso dell’intervista rilasciata a Familia Cristina, la conduttrice ha parlato anche della scelta di chiedere a Mara Venier di essere la madrina della sua bambina. “Zia Mara, io la chiamo così. E’ una donna unica, una grande professionista. Con lei nell’ultimo anno ho parlato di due cose importanti: uno spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, e una bella, l’arrivo di Carlotta“, ha spiegato la Daniele che non nasconde di essere una futura mamma con qualche paura a causa dell’emergenza coronavirus. Nonostante tutto, però, la conduttrice è fiduciosa nel futuro. “Grazie a lei supererò tutte le paure di questi giorni difficili”, ha concluso.



