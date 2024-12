Chi è il marito di Eleonora Daniele, Giulio Tassoni

Da ormai oltre vent’anni nella vita della popolare conduttrice di Rai1 è arrivato il marito Giulio Tassoni, compagno di vita e marito di Eleonora Daniele, con la quale in questi anni ha condiviso esperienze di ogni genere e gli alti e bassi della vita. Galeotto fu l’incontro andato in scena nel 2002 al Piper, quando i due si conobbero anche se inizialmente una relazione non sembrava interessare a nessuno dei due, in particolare modo l’imprenditore non pareva intenzionato ad intraprendere una relazione.

Da una cena con amici in comune però è scoccata la scintilla che ha portato Eleonora Daniele e Giulio Tassoni a divenire una coppia vera e propria: “Gesti eclatanti li ho fatti io, come quando, in un periodo in cui ci eravamo allontanati, gli ho mandato delle rose alle 4 del mattino” le parole dell’imprenditore operante nel settore cosmetico e farmaceutico.

Eleonora Daniele e il matrimonio con Giulio Tassoni nel 2019

Dopo circa 16 anni di fidanzamento, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono convolati a nozze, riuscendo a coronare il loro sogno d’amore e sposandosi a Roma davanti a tantissimi ospiti e invitati vip, tra cui Al Bano che ha cantato l’Ave Maria. I due sono una coppia piuttosto riservata e che non ama mandare in pasto ai social la relazione, dalla quale è nata la figlia Carlotta, che oggi ha 4 anni, al termine di un parto non semplicissimo.

Giulio Tassoni è infatti sempre stato un uomo equilibrato e che non ha mai amato i riflettori, anche se è sempre stato molto presente per la famiglia e la moglie Eleonora Daniele, con la quale condivide la vita sotto ogni punto di vista. E nel corso di una intervista concessa tra le pagine di Gente, la conduttrice di Storie Italiane, non ha escluso di poter mettere al mondo un secondogenito, anche se senza fretta.

