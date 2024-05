Eleonora e Luca, chi sono moglie e figlio Gianfranco Vissani/ La passione per la cucina e la riservatezza

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite Gianfranco Vissani, cuoco e scrittore molto famoso. La passione per la cucina Vissani l’ha trasmessa al figlio Luca che lo aiuta a gestire il ristorante di famiglia: “Il nostro non è un lavoro che si può improvvisare” aveva dichiarato in una vecchia intervista. Ma chi sono la moglie Eleonora e il figlio di Gianfranco Vissani?

Gianfranco Vissani: “Giorgia Meloni porterà tanti cambiamenti in Italia”/ “Carne sintetica? E’ una vergogna!"

Eleonora è una donna molto riservata, si tiene lontana dai social e dal chiacchiericcio del gossip ma da tempo sembra aver preso le distanze dal marito. Secondo le ultime informazioni reperibili sul web la moglie di Gianfranco Vissani potrebbe aver deciso di allontanarsi dal rinomato chef, in seguito a controverse dichiarazioni sulle donne. Al momento non è dato sapere se i due siano ancora insieme, ma è presumibile pensare ci sia stata una rottura.

Gianfranco Vissani: “Giorgia Meloni porterà tanti cambiamenti in Italia”/ “Carne sintetica? E’ una vergogna!"

Eleonora, moglie Gianfranco Vissani, prende le distanze dal marito? Le controverse dichiarazioni dello chef

“Ma è una vita che non tocco una t**a. Non mi fidanzo, non basta alle donne portarle fuori a cena, vogliono di più. Ormai è quasi un anno che non tr***o”, aveva dichiarato lo chef alla radio. La moglie di Gianfranco Vissani non ha replicato alle dichiarazioni del marito pubblicamente, ma i segnali che i due non abbiano più rapporti provengono da altre dichiarazioni del cuoco a La zanzara.

“Sono stato stupido. Non ero pronto per andare all’altare. Mi sono sentito mancare il respiro quel giorno. Mi sono accasciato sulla macchina fuori dalla chiesa. È durato pochissimo, tre anni”. Insomma, da quanto affermato dallo stesso chef non sembrano esserci i presupposti per continuare un matrimonio felice. Al momento, però, la situazione è un mistero considerando la riservatezza della donna. Il figlio di Gianfranco Vissani, invece, è il maestro di sala del ristorante sulle rive del lago.

Gianfranco Vissani: “Giorgia Meloni porterà tanti cambiamenti in Italia”/ “Carne sintetica? E’ una vergogna!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA