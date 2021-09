Eleonora e Luca Vissani, moglie e figlio Gianfranco Vissani/ La cucina li unisce

Eleonora e Luca Vissani sono la moglie e il figlio di Gianfranco Vissani, ospite della prima puntata di Scherzi a parte, in onda oggi, in prima serata su canale 5. Eleonora e Gianfranco Vissano hanno un figlio Luca che lavora nel ristorante di famiglia. La cucina è una passione che ha unito i Vissani. Gianfranco rileva l’attività di suo padre da cui ha ereditato la passione per la cucina mentre Luca che aiuta nella gestione del ristorante di famiglia. Di Eleonora non si hanno molte informazioni e non si sa la natura del rapporto che, attualmente, ha con il rinomato chef.

Gianfranco Vissani/ "Green Pass? Tutti noi ristoratori ci siamo adeguati"

Eleonora è una donna discreta e riservata anche se la popolarità raggiunta da Gianfranco Vissani grazie alle sue partecipazioni a diversi programmi televisivi le ha regalato una piccola fetta di visibilità.

Eleonora e Luca Vissani, moglie e figlio Gianfranco Vissani: “La cucina non si può improvvisare”

Luca Vissani, il figlio del maestro Gianfranco, è il maestro di sala del ristorante sulle rive del lago. La guida di Identità Golose lo ha votato come “miglior maitre d’Italia” nel 2009. La passione per la cucina, dunque, unisce tutti i componenti della famiglia. Luca, però, in una vecchia intervista ha sottolineato che quello in cuina non è un lavoro che si può improvvisare. “Il nostro non è un lavoro che si può improvvisare”, aveva detto.

Vissani vs Cecchi Paone/ "Green Pass? Italia pecora nera", "Non dire cose non vere!"

La cucina ha permesso a Luca Vissani anche d’incontrare l’amore. Dal 2008 è sposato con Veronica che ha conosciuto proprio ad un corso di cucina che, dunque, fa parte della vita privata e professionale della famiglia Vissani.

LEGGI ANCHE:

Gianfranco Vissani/ "Rutte? Se passa dall'Italia, gli metto le mani addosso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA