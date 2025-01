Eleonora Giorgi racconta a Verissimo: “E’ stato il più bel Natale della mia vita”

L’attrice romana Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha aggiornato sulla sua malattia, il tumore al pancreas con il quale convive da oltre un anno e che purtroppo ha ormai imparato a conoscere. Riavvolgendo il nastro, l’attrice ha raccontato come sono andate le feste natalizie, fino alle novità sulla malattia:

Naike Rivelli annuncia a Verissimo: "Mi sposo con Roberto ad aprile"/ "Da giovane mi tagliavo"

“Abbiamo vissuto delle feste meravigliose, c’è stata Clizia fino al 26, poi abbiamo fatto tre giorni insieme io Paolo e Gabriele, poi quando vedo questi papà giovani mi emoziono. Di colpo ho iniziato a stare meglio di salute e i malati come me mi capiscono, a Capodanno sono stata a casa e all’una a letto, io che di solito sono una notturna e vado a letto alle 2, il boato di Roma a Capodanno mi ha fatto emozionare. Qualche giorno fa ho fatto un esame importante e mi toglie molto il sorriso, la tac purtroppo ci ha raccontato che è tutto molto progredito, stasera ho una riunione con gli oncologi perchè la medicina ti offre dei percorsi molto intrusivi, ricomincia il calvario con mancanza di appetito e nausea, vomito, mi sto trovando davanti a un bivio. E’ stato il più bel Natale della mia vita, ma non per le questioni di salute, vorrei che tutti i giorni che mi rimangono fossero pieni di vita, ho paura di finire ospedalizzata” le parole dell’attrice nel format di Mediaset.

Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi/ Designer di gioielli: amore lontano dai riflettori

Eleonora Giorgi confessa: “Il mio corpo sta lottando”

Sempre a Verissimo, l’attrice capitolina ha colto l’occasione per tornare nel salotto di Silvia Toffanin e raccontare come sta affrontando la battaglia con il tumore:

“Nella farmacologia canonica ho fatto tutti gli step e quello che è successo è macroscopico, è una situazione molto difficile e sono a un vero bivio, se rinunciare ai supporti in favore di un benessere, oppure stare male e allungare le cose, non ho la palla di vetro e devo cercare di capire. Il mio corpo lotta, vorrei avere più vita possibile e mi sveglio ogni giorno senza voglia di sprecare la giornata. Sono contenta della vita che ho fatto, è un momento tosto anche se mi arriva il grande affetto della gente sui social”.

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: “Io gelosa? Ecco qual è la mia certezza”/ “Il primo incontro…”