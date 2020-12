Eleonora Giorgi/ “Ancora legata ad Angelo Rizzoli”, e su Clizia Incorvaia…

Eleonora Giorgi ospite a Verissimo tra carriera e vita privata: “Ancora legata ad Angelo Rizzoli”

Eleonora Giorgi torna oggi protagonista su Canale5 perché tra gli ospiti di Verissimo ci saranno il figlio e la sua fidanzata. Per la gioia dei fan, non solo quelli che amano l’attrice per quello che rappresenta e che è ma anche per via del legame che ha instaurato in questi mesi con Clizia Incorvaia, fidanzatissima con il figlio Paolo Ciavarro. Cosa racconteranno di lei nel salotto di Silvia Toffanin? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio ma sicuramente quello che più le sta a cuore, da sempre, è la sua vita privata tanto che anche nelle scorse settimane, ospite in tv in casa Rai è tornata a parlare di Angelo Rizzoli morto nel 2013. Proprio ospite a Oggi è un altro giorno, Eleonora Giorgi lo ha ricordato con affetto e grande gratitudine ricordando il momento difficile che ha superato proprio grazie a lui: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dalla droga. Mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio”. Lo ricorderà anche oggi pomeriggio a Verissimo?

Eleonora Giorgi e il suo rapporto con Paolo Ciavarro

In attesa di scoprirlo, un’altra cosa che terrà il pubblico incollato allo schermo sarà proprio il fatto Eleonora Giorgi è legata a Clizia Incorvaia. Le due hanno avuto modo di legare tantissimo in questo complicato anno in cui l’amore tra l’influencer e Paolo Ciavarro ha preso via via forma diventando qualcosa di più importante e di reale, e spesso appaiono insieme anche sui social dicendosi madre e figlia. La stessa Clizia Incorvaia sui social, facendole gli auguri di buon compleanno, ha scritto: “Auguri a te che ormai sei famiglia”. Cosa riveleranno su questa nuova famiglia e sul futuro di Clizia e Paolo sotto l’ala di mamma Eleonora Giorgi? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



