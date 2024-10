Eleonora Giorgi tumore, come sta la showgirl: le sue recenti parole

Tra gli ospiti della puntata di oggi domenica 6 ottobre 2024 di Verissimo ritroveremo Eleonora Giorgi, l’attrice e madre di Paolo Ciavarro che sarà di nuovo di scena nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare i fan sugli sviluppi riguardo alla sua malattia, il tumore con il quale sta combattendo da circa un anno. Intervenuta qualche settimana fa a Verissimo, Eleonora Giorgi ha raccontato di avere tra le mani la possibilità di sfruttare una chiave americana:

Sorelle Katia Ricciarelli, chi sono: “Maria Luisa morta a 29 anni, l’incidente…”/ “Anna è in RSA”

“Va detto che non funziona con tutti, mi hanno spiegato che ci sono il 14 % di probabilità e ho inviato i miei campioni negli Stati Uniti, poi vedremo” ha ammesso Eleonora Giorgi aggrappandosi a questa possibilità nella speranza che possa portare qualche risvolto positivo nella malattia che sta affrontando a testa alta e sempre con grande coraggio. Durante il suo intervento odierno a Verissimo sicuramente Eleonora Giorgi rivelerà come sta attualmente e cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi con la cura sperimentale.

Maurizio Lastrico, chi è: dal set alla vita privata/ "Sono fidanzato, con lei mi sento protetto"

Eleonora Giorgi tumore, la grande paura: “Spero che mio nipote Gabriele non mi dimentichi”

L’attrice ed ex moglie di Paolo Ciavarro ha raccontato sempre nel salotto di Silvia Toffanin la sua grande paura, quella di essere dimenticata dal nipote Gabriele, nato dall’amore sbocciato al Grande Fratello tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Se non dovessi farcela ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, il mio Gabriele, lui è capriccioso ed ascolta solo me, poi come farà?” ha detto Eleonora Giorgi che spera però di fare affidamento sulla nuova cura per provare a guarire dal tumore al pancreas che l’ha colpita quasi un anno fa.

Alessandra Mussolini asfalta Furkan Palali a Ballando con le stelle 2024: “Non sa ballare”/ “E non è bello!”

Eleonora Giorgi spera dunque di poter garantire dei ricordi al piccolo nipote Gabriele, intanto aggiornerà i telespettatori di Verissimo su Canale Cinque, nella speranza che arrivino liete notizie sul fronte del tumore del quale ha parlato di recente nella trasmissione Mediaset.