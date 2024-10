Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a Verissimo: gli aggiornamenti sulla malattia

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi domenica 6 ottobre 2024 abbiamo trovato anche Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ex coppia che è tornata a parlare della malattia dell’attrice, che da quasi un anno lotta con una forma di tumore al pancreas. E Massimo Ciavarro ha subito rivelato: “Abbiamo dato forza a tante persone con il racconto della malattia di Eleonora, tante persone ci fermano per dirci grazie” ha detto l’attore.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno poi dato degli altri aggiornamenti: “Fanno delle mappe genetiche sul tumore, spero di entrare in un programma di cura e nel frattempo continuo con la fortissima chemio, tradizionale ma nuovissima e molto pesante” ha ammesso la madre di Paolo Ciavarro che ha confermato di essere all’interno di un programma impegnativo. “Non posso lasciare il mio Gabriele” ha ribadito l’artista che ha anche spiegato di aver colto le sue reali priorità da questo frontale che la vita gli ha presentato.

Verissimo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ricordano: “Il pancreas è già stato un nemico”

Sempre nel corso della loro intervista concessa a Verissimo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno raccontato alcuni retroscena riguardo alla malattia al pancreas, che purtroppo l’attore romano ha già conosciuto: “Mio papà è morto a 42 anni per un problema al pancreas, speriamo che almeno questa volta possa aiutarci e darci una mano” ha detto l’attore con sofferenza ammettendo di cercare di trasmettere positività all’attrice ed ex compagna di vita.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno poi rievocato la loro storia, un amore lungo 13 anni: “E’ finita perché lui voleva andare a vivere sull’isola” ha ricordato l’attrice in collegamento a Verissimo che oggi ha ritrovato l’ex marito in un rapporto che somiglia tanto a quello di fratello e sorella, come rivelato dallo stesso attore e papà di Paolo Ciavarro. “Venire oggi qui è stato importante, avevo deciso di scomparire totalmente dalla tv, ma con questa signora Silvia è anche carino esserci” ha commentato Massimo Ciavarro.

