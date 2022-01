Eleonora Giorgi, Back to School/ Un nuovo amore all’orizzonte? Intanto pronta a fare la nonna…

Eleonora Giorgi fa parte della squadra di Back to School, programma che prende il via oggi, 4 gennaio, con alla sua guida Nicola Savino. Si è parlato molto di Eleonora di recente in quanto diventerà nonna per la prima volta a febbraio. Suo figlio Paolo Ciavarro e sua nuora Clizia Incorvaia, infatti, aspettano un bambino. Questa gravidanza sembra aver avvicinato ancora di più suocera e nuora e aver soprattutto eliminato ogni perplessità da parte di Eleonora sulla storia d’amore tra il figlio e Clizia, nata sotto le telecamere della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Clizia, che documenta i tratti più emozionanti della sua gravidanza sui social ha dichiarato più volte di voler al suo fianco la sua “super suocera”, come lei chiama Eleonora, anche dopo che il bambino sarà nato, perché sa di poter contare sempre su di lei e sulla sua costante presenza, nonostante riconosca i numerosi impegni lavorativi dell’attrice romana. La Giorgi ha fatto intendere in qualche intervista che il nome del futuro nipotino potrebbe essere Gabriele, ma ancora nulla è stato stabilito con certezza e si potrebbe cambiare idea con il tempo. Eleonora si dichiara pazza di gioia e dice che suo figlio Paolo è diventato di colpo uomo e padre ed è super contenta della nuora, dopo un primo periodo di perplessità. Per quanto riguarda i suoi progetti lavorativi, Eleonora Giorgi ha annunciato che sta scrivendo un libro, che uscirà la prossima estate, che affronta un tema a lei molto caro: parla, infatti, di donne che non sono più giovani e che hanno il coraggio di mettersi in gioco e soprattutto di donne che amano uomini più giovani. Inoltre, in alcune interviste ha dichiarato di voler tornare presto sul set cinematografico, riprendendo in mano la sua carriera da attrice dopo un lungo periodo di pausa.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Eleonora Giorgi non esclude la possibilità di poter ricominciare a provare dei sentimenti forti per un uomo, anche più giovane come per le eroine del suo libro, e continua a sperare che il suo ex marito, Massimo Ciavarro, con il quale non si relaziona da molto tempo, la smetta di fare il solitario a Lampedusa per dedicarsi al nuovo nipotino in arrivo. D’altronde lei stessa un po’ di tempo fa ha parlato ai microfono di Radio 27 specificando: “Se ci piace un uomo basta sorridergli con dolcezza perché anche loro sono insicuri. L’amore di un uomo che io amo mi ha permesso di vivere dei momenti di assoluta felicità e distacco quotidiano. Mettere un uomo al centro significa di fatto lasciargli il ruolo di maschio e fare un passo indietro. Bastano delle piccole cose per farli sentire un pochino più attivi”. È innamorata? Magari lo rivelerà proprio a Back to School.

