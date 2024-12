Nella vita ricca di eventi e colpi di scena che ha sempre visto protagonista Eleonora Giorgi, troviamo spazio per grandi amore vissuti dall’artista, che in passato è stata legata sentimentalmente ad Angelo Rizzoli, noto imprenditore ed editore venuto a mancare ne 2013 a Roma, ma che aveva vissuto momenti felici al fianco dell’artista romana, alle prese con la battaglia al tumore al pancreas negli ultimi mesi. Dalla storia tra Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi è nato il figlio Andrea, che oggi ha un bel rapporto con la madre e non ha mai smesso di starle accanto nel corso di questi mesi complicati nei quali si sta ritrovando a fronteggiare la malattia.

Massimo Ciavarro, chi è l'ex marito di Eleonora Giorgi: "Non è stato subito amore"/ "Lei donna incredibile"

Eleonora Giorgi, riguardo al legame con Angelo Rizzoli, aveva svelato quanto l’uomo fosse stato importante per aiutarla nella sua battaglia con la droga: “Ho trovato in lui una persona che mi amava e sono uscita dal tunnel, mi ha guardata per quella che ero e non ha avuto dubbi che in due minuti sarei stata meglio” aveva raccontato l’attrice a “Oggi è un altro giorno” mentre al settimanale ‘Oggi’ aveva sottolineato che “ne sono uscita grazie a lui, i vecchi amici c’erano caduti dentro, i nuovi dello spettacolo pure, i ragazzi erano tutti immersi in questa cosa”.

Alessandra Celentano chi è: ex marito Angelo Tramentozzi e malattia/ Tutto sulla maestra di danza di Amici

Eleonora Giorgi e l’amore con Angelo Rizzoli: “E’ stato importante”

Nel corso degli anni l’attrice romana ha più volte speso parole importanti nei confronti dei suoi ex compagni di vita, Angelo Rizzoli non ha fatto eccezione, con Eleonora Giorgi che riguardo all’ex compagno di vita ha svelato: “Come tutti i miei amori è stata una persona importante, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, sono stati pochi, ma importanti” ha sottolineato la mamma di Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi è stata vicina ad Angelo Rizzoli anche negli anni in cui l’editore si è ritrovato a fare i conti con alcuni guai giudiziari che hanno scombussolato la sua vita.

Cristiano Malgioglio, chi è: paroliere per i ‘grandi’ della musica e malattia/ “Ho rischiato di morire…”