Eleonora Giorgi, chi è la marciatrice nel 20km alle Olimpiadi di Parigi 2024? Dai problemi fisici alla voglia di riscatto

Nel sesto giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli occhi sono puntati sulla marciatrice Eleonora Giorgi, chi è? La gara della marcia femminile 20 km verrà trasmessa oggi, 1 agosto 2024, su Rai2 a partire dalle 9:30 circa. Classe 1989, fin da giovane ha mostrato un talento naturale per l’atletica e i successi non tardano ad arrivare sia in campo nazionale che internazionale. La svolta arriva nel 2008 quando diventa campionessa italiana juniores nei 5000 metri di marcia e ha vinto la medaglia di bronzo nei 3000 metri nella stessa specialità agli Juniores Indoor. L’esordio alle Olimpiadi avviene nel 2012, quando realizza un tris di titoli italiani di marcia: 3000 metri agli Assoluti Indoor, 5000 metri agli Universitari e 10 km su strada agli Assoluti. In giugno, ha ottenuto il minimo standard A per le Olimpiadi di Londra durante il Gran Prix di Marcia a La Coruña, Spagna. Ai Giochi, Eleonora si è classificata 14ª, stabilendo il suo nuovo primato personale.

La sua carriera, però, subisce una battuta d’arresto nel 2016 quando si infortuna il ginocchio ed è necessario operarlo. Alle Olimpiadi di Rio è stata squalificata in entrambe le occasioni. A dicembre, è stata operata al ginocchio, saltando così la stagione indoor 2016-2017. È tornata in gara il 1° luglio 2017, vincendo i 10000 metri di marcia su pista ai Campionati Italiani Assoluti con 43’56″95. Ai Mondiali di Londra, invece, si è classificata 14ª nei 20 km di marcia su strada. Infine è stata squalificata degli Europei di Berlino perché indebolita dai problemi fisici. Adesso è pronta per la sua rivincita ed a fare il tifo per lei c’è il fidanzato Matteo Giupponi ed un piccolo supporter molto speciale: il figlio Leone nato nel 2022.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, Eleonora Giorgi è fidanzata con Matteo Giupponi, anche lui atleta professionista nella marcia. I due stanno insieme da anni e nel 2022 sono diventati genitori del figlio Leone. Il marciatore italiano vanta nel suo palmares una medaglia di bronzo nella marcia 35 km agli Europei di Monaco di Baviera 2022 ed ha partecipato ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, piazzandosi ottavo nella marcia 20 km.

Sul suo fidanzato, la marciatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha confessato: “Fare la mamma-atleta è una sfida nella sfida, bisogna studiare una tattica, come in gara, e sapersi organizzare: quando ho finito l’allenamento, sono così stanca che vorrei solo riposare e invece Leone richiede energia, voglia di giocare insieme. Per fortuna che Matteo è un papà molto collaborativo e presente”.

