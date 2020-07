Eleonora Giorgi/ “Clizia e Paolo? Li ho visti felici, lei è vivace, affettuosa”

L’amore è sempre stato importante nella vita di Eleonora Giorgi che ricorda tutti i suoi fidanzati. “Il primo a 13 anni e mezzo: Gabriele Pogany” – rivela l’attrice – “oggi lui è un apprezzato cardiochirurgo. Ma quando una donna è un’attrice e diventa una star a 20 anni, una cosiddetta “femmina alfa”, poi cerca il “maschio alfa”, un uomo forte”. La ricerca del maschio alfa l’ha spinta sempre ad accompagnarsi a uomini veri: “il mio primo marito, Angelo Rizzoli, lo era. Il problema con gli uomini alfa è che arriva il momento in cui non vogliono stare un passo indietro, quando serve. Oggi vedo splendidi ottantenni con cui mai mi sognerei di stare insieme, che si accompagnano a bellissime trenta-quarantenni”. Poi è stata la volta di Massimo Ciavarro, un altro suo grande amore e secondo maschio che definisce: “l’ho amato a prima vista la sua bellezza, la sua luce, la sua simpatia”. La coppia si è fatta apprezzare nel film “Sapore di mare 2”, anche se l’attrice precisa: “ci siamo innamorati nella mia roulotte. Lui era praticamente un esordiente, anche se era già famoso per i fotoromanzi”. Poi è scattato l’amore, il matrimonio e la nascita del figlio Paolo. Un rapporto che l’attrice ancora oggi ricorda con grande emozione: “l’ho desiderato. Abbiamo fatto in tempo a separarci, divorzia- re, lavorare insieme in una società di produzione per anni. Lui adesso è felicemente fidanzato, ma siamo molto legati tuttora”. Dopo Ciavarro è stata la volta dello scrittore Andrea De Carlo: “c’era una complicità intellettuale totale tra noi. Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni e costruire una di quelle storie in cui un giorno sei a Ravenna, uno a Ferrara, un altro chissà dove. Prendi e parti, vai, scopri… Invece l’ho incontrato troppo tardi, dopo due divorzi, due figli”.

Eleonora Giorgi sui figli Andrea e Paolo

Eleonora Giorgi è anche madre di due splendidi figli: Andrea nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli su cui dice “porta il cognome Rizzoli, ha una storia di famiglia di peso. A 40 anni è un uomo realizzato, un autore tv. Abbiamo un rapporto “di testa”: è a lui che mi rivolgo sempre se devo capire cose di scienza o di storia”. Il secondo figlio, invece, è Paolo Ciavarro nato dal matrimonio con l’attore Massimo che si è fatto conoscere prima come conduttore del daytime di Amici e poi come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa il figlio di Eleonora Giorgi si è innamorato di Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Una relazione che oggi la Giorgi approva: “li ho visti felici, sì. Clizia è vivace, affettuosa”. Infine parlando del suo lavoro come attrice, la Giorgi che ha lavorato con grandi registi del calibro di Federico Fellini e Damiano Damiano ha raccontato quando è scattata la magia sul set: “durante il provino di “Storia di una monaca di clausura”, film di genere prodotto da Tonino Cervi. La troupe arrivava dal set di “Ludwig” di Luchino Visconti, con i costumi della sartoria Tirelli mi sentivo una principessa e nel teatro accanto giravano un film con Liz Taylor! Mi sembrava una favola”. Due però sono i film che custodisce gelosamente nel cuore: “Mia moglie è una strega” perché svela il mio lato “disneyano” e “Borotalco”, il miglior prodotto della mia carriera. Con Carlo Verdone lavorerei di nuovo volentieri”.