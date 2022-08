Eleonora Giorgi e Francesco Sarcina assenti al battesimo del figlio di Clizia e Ciavarro, perché?/ La verità

Battesimo Gabriele Ciavarro, perché non c’erano la nonna Eleonora Giorgi e Francesco Sarcina

Solo pochi giorni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il loro primo figlio, Gabriele. Una cerimonia alla quale hanno partecipato parenti e amici più cari e che ha visto la presenza di Alfonso Signorini nelle vesti di padrino del bambino. Due grandi assenti hanno però attirato l’attenzione di molti: Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro e dunque nonna di Gabriele, e Francesco Sarcina, ex di Clizia e padre di sua figlia Nina.

Se nel caso dell’ex l’assenza potrebbe essere giustificata da quanto in passato accaduto con Clizia Incorvaia (come dimenticare tutti i gossip e le stoccate a distanza che li hanno visti protagonisti!), quella della Giorgi ha stupito non poco e ha lasciato molti interdetti. A spiegarla è stata però proprio Paolo Ciavarro nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI insieme a Clizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la verità sui due grandi assenti al battesimo del figlio

“Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”, ha spiegato Paolo Ciavarro al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Paolo ha inoltre sottolineato che Eleonora Giorgi ha sofferto molto per non essere potuta essere al battesimo del suo nipotino.

Non è poi mancato un chiarimento sull’assenza di Francesco Sarcina al battesimo di Gabriele. È stata Clizia Incorvaia a spiegare: “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”, ha precisato l’influencer. Tra i due, insomma, i rapporti non sono ancora idilliaci ma, comunque, caratterizzati dalla serenità.

