Eleonora Giorgi torna a parlare del tumore al pancreas al Verissimo

Il Natale è già arrivato per Eleonora Giorgi, che si sta godendo questi giorni in famiglia e nel frattempo continua a combattere contro la malattia. Attualmente è alla soglia di un momento importante: si sottoporrà a una Tac per capire come sta progredendo il cancro al pancreas.

Ne ha parlato a Verissimo, facendo il punto della situazione: “Abbiamo tentato di tutto seguendo i protocolli. Purtroppo ho una sfortuna: mi sono ammalata un filo prima del dovuto, perché sta per esplodere una frontiera di farmaci che agiscono in modo diverso dalla chemio”. Dunque, Eleonora Giorgi continua a pregare, ma non tanto per sé, soprattutto perché arrivino questi farmaci.

“Non ho più paura di affrontare la malattia”

“Non ho più paura di affrontare qualcosa come un mese fa, ho più da perdere. Io continuo a sperare e a vivere giorno per giorni”, ha proseguito Eleonora Giorgi a Verissimo, assicurando di non provare rabbia per il tumore al pancreas che l’ha colpita. Per quanto riguarda i problemi con la glicemia, ha ammesso quanto sia difficile trovare un equilibrio: “Sono una cialtrona, faccio sempre dei compromessi… Le mento, taccio dei dati e poi smetto di mangiare qualsiasi fonte di zucchero per cavarmela. Ho un male maggiore, gli altri sono conseguenze e devo conviverci”.

“Le chemioterapie mi debilitano”

Eleonora Giorgi tiene duro, senza mostrare la quotidianità: “Mi affido a Dio, a questa voce che mi guida, ma non sono arrabbiata. Non ha senso, anzi il mio amore per le persone è aumentato”. Al massimo è arrabbiata col cibo: “Le chemio hanno distrutto il mio rapporto col cibo”. Ma l’hanno anche debilitata: “Ho dovuto prendere la sedia a rotelle per uscire, non ce la facevo a stare in piedi. Sto 20 ore al giorno a casa, ne esco solo 4”.