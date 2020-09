Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori di Paolo/ Lui: “Oggi siamo come fratello e sorella”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono sposati civilmente nel 1993, dopo aver avuto – due anni prima – il figlio Paolo Ciavarro, noto personaggio televisivo volto del programma Mediaset Forum. Per Massimo si trattava del primo legame stabile; Eleonora, al contrario, era già convolata a nozze in precedenza con l’imprenditore Angelo Rizzoli, da cui – nel 1980 – aveva avuto Andrea, il suo primogenito. Il legame con Rizzoli iniziò a vacillare a partire dal suo coinvolgimento in alcuni scandali giudiziari che ebbero su di lei pesanti ripercussioni sul piano umano e professionale. Ai microfoni dei Lunatici, su Radio2, l’attrice ha raccontato così quel periodo della sua vita: “Mi hanno rimosso dal mio lavoro con il David in mano e un calcio nel sedere, con il quale mi hanno buttato nell’abisso. Solo perché ero la moglie di Angelo Rizzoli. Mi hanno trattato come se fossi stata la moglie di un gerarca fascista. Una vendetta così violenta è stata durissima. Angelo Rizzoli era un intellettuale, lo amavo profondamente, ma era molto difficile da mettere a fuoco. Era più che doppio. Me ne sono andata in campagna, ho scoperto l’argricoltura biologica”. E in seguito ha conosciuto Ciavarro, da cui ha avuto il suo secondo bambino dopo la separazione da Rizzoli.

Il rapporto tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

La sbandata presa per Massimo Ciavarro durò più di qualche anno, al punto tale che lei – in un frangente in cui era da un po’ che non si frequentavano, gli chiese di tornare insieme. Sì, perché – successivamente – anche il rapporto con Massimo si incrinò, e – superato lo shock iniziale – lui non si è mai detto intenzionato a tornare sui suoi passi. Lei invece ricorda questo episodio: “Separati da anni, eravamo tutti e due in Sardegna, vicino Cagliari. Improvvisamente ho molto desiderato di tornare con lui, ci siamo ritrovati in spiaggia a guardare le stelle. Come spesso accade, non è accaduto nulla di ciò che si sognava. Il sogno non è svanito da parte mia, ma non era contraccambiato. Delle volte l’altro nella nostra vita non sempre è tarato nello stesso momento”. Come era giusto che fosse, tuttavia, i due si sono mantenuti in buoni rapporti per il bene del loro figlio Paolo, e ancora oggi non è raro vederli insieme in qualche salotto televisivo.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “Nessun litigio davanti a Paolo”

Chiamato ad affrontare il medesimo argomento dal suo punto di vista, Massimo Ciavarro ha dichiarato all’Huffington Post che oggi reputa la Giorgi “una sorella”: “Con Eleonora ci conoscemmo durante Sapore di mare 2, dopo un anno stavamo insieme e ci siamo rimasti per dodici anni insieme, oggi siamo fratelli. Dovrebbe essere sempre così. In una storia che finisce, uno dei due non vuole mai che finisca. Io lo ammetto: non volevo che finisse anche perché è stata una cosa molto improvvisa e oltre a perdere Eleonora ho perso anche un rapporto con mio figlio Paolo. Con gli anni, però￲, questa cosa mi ha aiutato perché oggi ho con lui un rapporto molto più forte che se fossimo stati una famiglia normale. Paolo non ha risentito di questa separazione, non ci ha mai sentiti litigare. Se hai dei figli, dovrebbe essere questa la normalità”.



