Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro/ Lei: “Mio figlio Paolo? Ho pianto per tre giorni”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ospiti nel salotto di Domenica Live per parlare della liaison tra il loro figlio, Paolo, concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, e Clizia Incorvaia. Prima di aprire questa pagina, però, i due attori si lasciano travolgere dai ricordi del loro passato, ripercorrendo la loro storia d’amore, il matrimonio e la nascita, nel 1991, del loro figlio. Da quel momento, i due divi si sono dedicati alla loro famiglia trasferendosi in campagna. Ma dodici anni dopo, a travolgerli, è arrivata una crisi, che li ha condotti a una inevitabile separazione: “è che nella vita non è facile rendersi conto – dice Eleonora Giorgi nel salotto di Domenica Live – Massimo è una creatura riservata e ombrosa, per come ero io non ce la facevo più. Tre anni dopo – ricorda però la diva – l’ho supplicato di tornare insieme, l’ho supplicato, ma lui è uno scorpione mi ha detto no. Era passato. […] La verità? – precisa la Giorgi – è che a meno di cose gravissime, non ci si deve lasciare, perché tanto quello dopo è peggio”.

MASSIMO CIAVARRO: “MIO FIGLIO PAOLO? IL NOSTRO RAPPORTO…”

Massimo Ciavarro ricorda il dolore provato quando il suo matrimonio con Eleonora Giorgi è terminato: “è stato molto dolorosa per me, ho perso l’amore per Eleonora e ho perso tante altre cose, e pensavo di aver perso anche un certo tipo di rapporto con mio figlio, e l’altro figlio Andrea Rizzoli. Poi le nostre cose, le nostre campagne eccetera […] ma penso di aver mantenuto con Paolo un rapporto molto più forte che se noi fossimo stati insieme in una vita normale, perché si è cementificato nelle nostre settimane, mesi sempre insieme”. Oggi, però, tutti gli occhi sono puntati su Paolo, che nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha dato il via alla sua passionale storia d’amore con Clizia. Del loro rapporto si è tanto parlato proprio a causa di un’intervista concessa da Eleonora Giorgi, che sembra aver detto di nutrire qualche dubbio sulla fidanzata di suo figlio. Lei, però, ci tiene a chiarire alcune questioni, precisando che alcune frasi sono state riportate in maniera incompleta.

ELEONORA GIORGI: “L’INTERVISTA? HANNO CITATO SOLO DUE FRASI”

Da alcuni stralci di un’intervista rilasciata da Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia hanno intuito che l’attrice non vede di buon occhio il loro rapporto. La verità dei fatti però è differente, così come conferma proprio la Giorgi nel salotto di Domenica Live: “Ho passato tre giorni piangendo – spiega la diva – ho fatto un’intervista, l’unica che ho rilasciato, con Alessio Poeta, ottimo, che ha riportato quello che avevo detto, ma in trasmissione – precisa la Giorgi – hanno citato solo due frasi: io avevo detto ‘non so se è vero amore, ma Clizia mi piace molto’, hanno tolto ‘Clizia mi piace molto'”. Questo, secondo l’attrice, avrebbe sollevato un vero e proprio polverone: “Sul momento di andar via, io ho sentito questa cosa di Paolo, che è rimasto malissimo, a lei dopo ha detto ‘mia madre non doveva’, ma quello che era stato presentato non era il mio intento. Volevo traslargli che avevano milioni di occhi addosso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA