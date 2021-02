Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro perché si sono lasciati?/ “Messa su uno scaffale”

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono stati insieme per 12 anni, sposati dal 1993 al 1996. I due attori si son conosciuti sul set di “Sapore di mare 2 – Un anno dopo“, sequel del film iconico diretto Carlo Vanzina. Nonostante la separazione, i due ex sono rimasti in ottimi rapporti. Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Massimo Ciavarro ha raccontato la genesi del primo incontro con Eleonora Giorgi: “Ho conosciuto Eleonora con il film Sapore di mare 2. Lei è stata mia moglie per 12 anni e, a dire la verità, non credo sia poi così tanto dal mio punto di vista”.

L’attore ha confessato di aver sofferto molto per la fine del loro matrimonio: “Lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa. Dolorosa perché comunque avevamo fatto tanto insieme, debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male. La vita però va avanti, grazie al cielo non abbiamo nessun tipo di conflittualità”.

Massimo Ciavarro ed Elenora Giorgi: 12 anni d’amore e un figlio

Sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore, Massimo Ciavarro si è assunto le proprie responsabilità: “Lei aveva anche le sue buone ragioni. Un uomo spesso finisce per adagiarsi nelle storie, invece la donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui. Cose che io non esprimevo con i fatti. Cercavo di fare qualcosa, evidentemente non riuscendo a fare abbastanza”, ha detto su Rai 1. Anche Eleonora Giorgi, nel salotto di “Verissimo”, ha confermato i sentimenti che la legano all’ex marito: “Massimo è stato il mio vero fratello, e lo è tuttora. Lui è l’unica persona con cui ho fatto il bagno nell’acqua alta (io che ho molta paura), è una persona affidabile”. Sulla loro separazione ha aggiunto: “Tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e a metterti su uno scaffale”.



