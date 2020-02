Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro/ Clizia delusa, scatterà la pace? (Verissimo)

Il triangolo Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continua ad appassionare i fan del Grande Fratello VIP. A Verissimo mamma Eleonora Giorgi dirà ancora una volta la sua sulla relazione tra il figlio Paolo e la gieffina Clizia Incorvaia. Una storia nata da poche settimane e che la stessa attrice aveva benedetto durante una sorpresa nella casa. Evidentemente con il tempo qualcosa è cambiato nei pensieri di Eleonora Giorgi, che sembra aver espresso qualche perplessità sulla concorrente. “Sono dispiaciuta – ha precisato su Instagram l’attrice dopo aver frenato sulla love story tra Paolo e Clizia – mio figlio è rimasto davvero male e io sono molto avvilita per la mia intervista. Ma lui ignora che dopo il bacio che si sono dati, sono usciti centinai di articoli, tweet, video su Instagram. Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me – aggiunge la Giorgi – si sono sentiti invasi ma e non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone”.

Eleonora Giorgi pronti a rimediare per amore del figlio

Chissà che Eleonora Giorgi non faccia chiarezza, una volta per tutte, a Verissimo, dove la scorsa settimana era intervenuto il padre di Paolo, Massimo Ciavarro, per esprimere il suo parere sulla relazione con Clizia. “Paolo è molto coinvolto in questa storia“, aveva commentato il padre. “Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia prima di tutto e trovo molto bello che le persone possano appassionarsi a questa relazione normale”. Toccherà questa volta ad Eleonora Giorgi trovare le parole giuste per riavvicinarsi a Paolo, ma soprattutto spiegare il suo reale pensiero su Clizia. La stessa Incorvaia non aveva preso bene le parole di Eleonora, dopo il primo incontro oltremodo entusiastico.

Eleonora Giorgi, quel primo incontro con Clizia: “Mi sembra molto carina”

In molti non hanno compreso il dietrofront di Eleonora Giorgi sulla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, visto che l’attrice aveva inizialmente approvato una possibile relazione tra il figlio Paolo e Clizia. “Mi sembra una ragazza molto carina”, diceva la Giorgi. “La prima volta che la vidi era ospite da Barbara d’Urso e, proprio quella volta rimasi colpita positivamente per la sua forza interiore e per un candore non indifferente”. Un apprezzamento che Eleonora aveva recapitato direttamente al figlio durante una puntata del Grande Fratello, quando insieme a Clizia si definivano ancora buoni amici: “Ero certa che tra loro sarebbe scattata una splendida amicizia. Stando a quel che vedo, non credo di essermi sbagliata“. L’attrice che aveva dato un parere positivo su Clizia è ora chiamata a chiarire una volta per tutte la sua posizione in merito.



