Eleonora Giorgi/ “Il mondo del cinema mi ha fatto fuori, vorrei tornare protagonista”

Tanti ospiti stamattina presso gli studi di Storie Italiane su Rai Uno, fra cui anche l’amata attrice italiana, Eleonora Giorgi. Il volto noto del piccolo e grande schermo si è lamentata con la padrona di casa, la Daniele, del fatto che il mondo del cinema si sia dimenticato di lei: “Io non mi lamento affatto – esordisce negli studi del talk show della tv pubblica – è un caso che se ne sia parlato. Il cinema mi ha respinta 30 anni fa – prosegue – ma il pubblico lo sa benissimo, mica son scemi. Ho fatto 40 film da protagonista – ricorda – ho vinto anche un David Di Donatello (1982 per Borotalco ndr). Ma ero sposata con una persona scomoda (Angelo Rizzoli ndr) che ha avuto una serie di vicissitudini e mi hanno fatta fuori, lo sanno tutti. A volte penso alle cose che ho vissuto – aggiunge – e mi verrebbe voglia di raccontare tutto, poi però penso di essere stata amata dal pubblico e sono soddisfatta. Io vorrei tornare come protagonista, ma non per le particine”.

ELEONORA GIORGI: “NEL CINEMA DONNE DISCRIMINATE”

In studio anche Tiziana Rocca che svela che a breve organizzerà un evento cinematografico a Hollywood. La Giorgi coglie la palla al balzo: “Vengo con te a Los Angeles per andare a salutare Warren Beatty e Jack Nicholson, che sono due miei amici”. Secondo la Giorgi c’è un po’ di discriminazione nel mondo del cinema: “Parlo a nome di quelle donne che finiscono relegate a corollario nel cinema, mentre ci sono uomini che continuano a recitare fino a quando hanno 80 anni. Spero che le cose cambino prima che io compi i 95 anni, visto che il mondo sta cambiando da questo punto di vista. Ad Hollywood con Tiziana Rocca ci vado volentieri – ribadisce – andrò tutta bardata per via delle 14 ore di volo, aria condizionata e tutto…”. Quindi un siparietto simpatico con la Daniele, le due si abbracciano e l’attrice spiega: “Io ho sempre paura della Daniele per la sua altezza, anche se si toglie le scarpe con lei è così”.

