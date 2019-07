Eleonora Giorgi/ L’eroina e una sfida superata grazie all’amore per Angelo Rizzoli

Eleonora Giorgi: la delusione del Grande Fratello Vip

L’esperienza di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip dell’anno scorso non è stata di certo piena solo di momenti positivi. Fra i ricordi storici della sua presenza nella Casa di Cinecittà troviamo gli scontri con la Marchesa d’Aragona: due donne agli opposti che non potevano che diventare protagoniste di molteplici battibecchi. La Giorgi ha trovato però fra i compagni di disavventura anche un ragazzo che le ha fatto battere di nuovo il cuore, Stefano Sala. Anche se dopo aver rivelato di essersi innamorata del modello, ha fatto un clamoroso passo indietro e si è sottratta subito al turbine del gossip più malevolo. L’ingresso al Grande Fratello Vip però ha permesso ad Eleonora Giorgi di confermare ancora una volta la sua popolarità, come dimostra l’ospitata al Maurizio Costanzo Show avvenuta quest’anno. La puntata verrà trasmessa in replica questa sera, domenica 28 luglio 2019, e fra i presenti non potrà che esserci lei, icona della commedia all’italiana e forte di tanti successi sul piccolo e grande schermo italiano.

Eleonora Giorgi: l’eroina e una sfida superata

L’eroina è stata parte della vita di Eleonora Giorgi, che ha vissuto il passaggio dall’adolescenza alla maturità in televisione. In quegli anni il vortice l’ha fatta crollare del tutto, tanto che Maurizio Costanzo ricorda bene la preoccupazione vissuta per la sua situazione. L’attrice ne parla anche nel suo libro Nei panni di un’altra, edizione Mondadori, dove il ricordo va al primo marito Angelo Rizzo. “Io mi sono innamorata, è stato l’amore e in un mese ne sono uscita”, spiega infatti parlando di come sia riuscita a riprendere in mano la sua vita. “Allora era una piaga, era stata come un contagio in tutta la nostra generazione”, ricorda ancora lanciando anche un monito a tutti le generazioni di giovani: “Lontanissimi da quel mondo, mi raccomando”. Clicca qui per rivedere il video di Eleonora Giorgi. L’intervista si è concentrata poi sul figlio Andrea, nato dalla sua unione con Rizzoli. Per poi volare fino a Massimo Ciavarro e il figlio Paolo. “Detto Paolino, don Paolo da Barbara Palombelli, perché pare che sia molto bacchettone”, sottolinea la Giorgi parlando del lavoro del secondogenito a Forum. Spazio anche ai film più celebri di Eleonora, da Mani di fata al fianco di Adriano Celentano a Borotalco in coppia con Carlo Verdone. “Gratitudine eterna a Carlo, non a tutte le attrici capita di avere un film così forte”, sottolinea prima di ricordare quanto anche Marcello Mastroianni abbia contribuito alla sua ascesa.

