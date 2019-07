Eleonora Giorgi/ Dall’eroina al sogno di diventare nonna: “l’amore…”

Eleonora Giorgi è la protagonista del faccia a faccia con Pierluigi Diaco nell’utima puntata settimanale di “Io e te”. Un’intervista a cuore aperto quella dell’attrice che, nel corso della sua vita, ha portato a casa tanti successi, ma ha anche dovuto affrontare tanti dolori. Diventata famosa da giovanissima, ha conquistato il cuore degli italiani con la sua bellezza. Nel corso degli anni ha vissuto amori importanti ed è proprio grazie all’amore, quello del primo marito Angelo Rizzoli, che è riuscita a superare anche la dipendenza dall’eroina che ha rischiato di ucciderla. “Ne sono uscita con l’amore e credendo alla vita. Quando ti ritrovi all’inferno capisci che hai poco tempo per vivere qui sulla terra e non puoi sprecarlo narcotizzato. Il momento in cui mi sono resa conto che mi stavo buttando via è quando mi sono trovata in una casa molto carina, sul Tevere. C’era un tramonto bellissimo e a me sembrava di essere morta. Non provavo nessuna emozione. Sono andata a casa di mio padre, ho chiesto aiuto. Lui sapeva che io stavo male“, ha raccontato su Radio 2, ospite del programma I Lunatici.

ELEONORA GIORGI E ‘AMORE PER I FIGI: “SOGNO DI DIVENTARE NONNA”

Dopo aver vissuto storie importanti, sono due i grandi amori di Eleonora Giorgi: i figli Andrea e Paolo per i quali farebbe davvero qualsiasi cosa. Innamorata dei suoi ragazzi con cui si mostra anche sui social, l’attrice non nasconde di voler un regalo da Andrea e Paolo ovvero diventare nonna. Tra i due, tuttavia, la Giorgi spera che a realizzare il suo sogno sia il primogenito Andrea concedendo ulteriore tempo a Paolo. “I miei figli sono la grande passione della mia vita, la sola cosa veramente giusta che ho fatto e sono così felice per loro”, ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show. Cresciuta in una famiglia di uomini, Eleonora Giorgi vorrebbe davvero un nipotino e se fosse una bambina sarebbe anche più felice. Riuscirà, dunque, a realizzare il suo sogno?





© RIPRODUZIONE RISERVATA