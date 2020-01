Eleonora Giorgi, sorpresa a Paolo Ciavarro/ Parlerà anche di Clizia Incorvia? (Grande Fratello Vip)

Momento di sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip. Ed infatti, se Serena Enardu entrerà come concorrente ufficiale, Eleonora Giorgi farà una sorpresa al figlio Paolo Ciavarro e chissà se lo incoraggerà a cadere tra le braccia di Clizia Incorvaia. Del resto, proprio l’attrice alcuni giorni addietro aveva espresso tutta la sua felicità nel vedere il ragazzo interessato all’influencer siciliana: “Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato – ha raccontato Eleonora a DiPiùTv -. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati”.

Eleonora Giorgi: sorpresa a Paolo Ciavarro, parlerà anche di Clizia Incorvaia?

Eleonora Giorgi ha svelato di apprezzare molto Clizia Incorvaia, spiegando che approverebbe una storia con Paolo Ciavarro. “Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia – ha confessato -. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”. “Clizia mi piace molto – ha svelato ancora -. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso – ha concluso, citando lo scandalo di questa estate– e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo”.

