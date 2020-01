Eleonora Giorgi, madre Paolo Ciavarro/ “Sempre sotto gli occhi, quando mi ricapita!”

Eleonora Giorgi continua a supportare suo figlio Paolo Ciavarro, anche se a distanza. Il giovane sta partecipando al Grande Fratello Vip 4 e quindi lei deve limitarsi a seguirlo dalla tv. Una novità insolita, considerando che lei è più abituata ai reality, ma l’attrice si conferma molto attenta. «Profonde riflessioni di @paolociavarro e @andreamontovolireal al Gf», ha scritto ad esempio in un post su Instagram. E poi si è lasciata andare lei ad una riflessione: «Ma chi l’avrebbe detto che c’avevo il figlio 28enne sotto gli occhi sempre, giorno e notteeeee! E quando mi ricapita più!». In effetti in questo modo Eleonora Giorgi ha la possibilità di conoscere aspetti inediti del figlio, particolari che magari un figlio preferisce tenere nascosti ai genitori ma che sono utili per capirlo nella sua interezza. Lei che ha partecipato allo stesso reality forse coltiva il desiderio di tornare nella Casa più spiata d’Italia. «Come lo invidio… Gf, indimenticabili e sublimi momenti di relax!», ha scritto nei giorni scorsi Eleonora Giorgi.

ELEONORA GIORGI, IL SOSTEGNO SOCIAL AL FIGLIO PAOLO CIAVARRO

Gli ultimi post social di Eleonora Giorgi sono tutti dedicati al figlio Paolo, nato dalla relazione con Massimo Ciavarro. L’attrice sta approfittando del reality per seguire costantemente il figlio. Dopo l’ingresso nella Casa aveva pubblicato anche un video dell’ingresso del figlio: «In bocca al lupo amatissimo Paolo!!!», aveva scritto. Chissà se ci sarà occasione nelle prossime puntate di rivederli insieme per un incontro familiare. Da quello che ha fatto vedere finora, Paolo Ciavarro preferirebbe che fosse un incontro fugace, non una convivenza. E come dargli torto: è giusto che si viva la sua esperienza, del resto sua madre ha già avuto occasione di provare l’avventura di un reality. Da notare che al momento Eleonora Giorgi non si è espressa riguardo gli “avvicinamenti” del figlio alle donne del Grande Fratello Vip 4. Nelle Instagram Stories si è limitata a condividere la “storia” di un utente che aveva notato la vicinanza tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma senza commentare e quindi entrare nel merito.





