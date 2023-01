ELEONORA, MALATA DI SCLEROSI MULTIPLA A C’È POSTA PER TE/ Sorpresa al fidanzato Giulio: arriva Leclerc!

Eleonora e la sorpresa a Giulio a C’è posta per te: arrica Charles Leclerc!

La storia di Eleonora e Giulio commuove il pubblico di C’è posta per te 2023. La ragazza ringrazia il fidanzato perché “non mi compatisci, non mi dici poverina. – e aggiunge – So che hai sofferto tanto e soffri ancora per aver lasciato la Sicilia, so che non me lo fai pesare però certi giorni vedo una grande tristezza nei tuoi occhi e mi dispiace tanto”. Dopo tante lacrime però ecco una bella sorpresa: dalle scale arriva per Giulio il suo mito Charles Leclerc!

Il pilota si complimenta per “la coppia che siete” e con Giulio per ciò che fa per Eleonora. “Ammiro tanto la persona che sei e i valori che hai!” aggiunge Leclerc, “Sono commosso perché è una bellissima storia e vi meritate tutta la felicità del mondo”. Così fa loro qualche sorpresa: gadget della Formula 1, i suoi guanti personali e anche due biglietti per Disneyland oltre che per la Sicilia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Eleonora, malata di sclerosi multipla a C’è posta per te e la sorpresa al fidanzato Giulio

La seconda puntata di C’è posta per te 2023 ha inizio con una sorpresa. In studio Maria De Filippi presenta Charles Lecrerc che è il suo primo ospite nonché sorpresa della prima storia che vede protagonista Eleonora. La giovane viene a C’è posta per Giulio, il ragazzo che ama e con il quale convive. “Se io non ho paura è grazie a lui, io ho 23 anni e lui 25”, ha raccontato lei a Maria De Filippi. La sua paura nasce all’età di 20 anni, quando dopo un fastidio le viene diagnosticata la sclerosi multipla.

Giulio non l’ha mai lasciata sola, anche se la diagnosi è arrivata quando loro si erano conosciuti da poco. Giulio, anzi, è sempre al suo fianco e la sostiene anche nei momenti più difficili che la malattia le pone di fronte. “La mia paura più grande è di essere un peso per lui”, racconta Eleonora, che oggi vuole dirgli che lo ama con tutta se stessa e che è proprio grazie a lui trova il coraggio di combattere.

Eleonora, la lettera d’amore per il fidanzato Giulio

“Se siamo qui è merito tuo e del nostro amore. – esordisce Eleonora tra le lacrime quando, dall’altra parte della busta, arriva Giulio – Tu sei la persona che mi fa affrontare tutto con un sorriso, non sei scappato e amo sempre di più quando mi dici che vuoi una famiglia con me. Ti prometto che ce la metterò tutta perché anche io la voglio, solo con te”. Nella lettera scritta per Giulio, Eleonora sottolinea il grande amore che li lega e che le dà la forza per combattere la sua malattia.

