Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme?/ “Inseparabili e gelosi del rapporto”

Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme? Il “binomio” inedito è stato rivelato da Chi. Il settimanale nell’ultimo numero in edicola ha parlato della presunta storia d’amore, spiegando che sarebbe sbocciata e tenuta in gran segreto. Secondo le Chicche di Gossip, l’ex Miss Italia avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’attore torinese, noto per le tante interpretazioni in serie tv e film di successo. Stando al settimanale, Eleonora Pedron e Fabio Troiano fanno coppia da tempo. I due però tengono la relazione lontana da ogni pubblicità. Pare che la storia sia nata poco dopo la fine della relazione tra l’attore e la sua storica fidanzata. «I due non si fotografano sui social insieme, custodiscono gelosamente il loro rapporto e sono inseparabili», scrive Chi. Legata a lungo a Max Biaggi, da cui ha avuto i figli Ines Angelica e Leon Alexander, ora Eleonora Pedron ha ritrovato l’amore.

ELEONORA PEDRON E FABIO TROIANO STANNO INSIEME? LE VOCI

«Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso?». L’interrogativo è stato lanciato da Chi, che però avrebbe già la risposta. Il merito è tutto di Fabio Troiano. L’attore è il nuovo fidanzato della showgirl. «E, inoltre, Troiano ha lasciato da poco la storica fidanzata Anny dopo sei anni di relazione», ha aggiunto il settimanale. Nel suo ultimo numero, del febbraio scorso, il settimanale Chi aveva raccontato invece la fine della storia d’amore tra Eleonora Pedron e l’inviato de “Le Iene” Nicolò De Devitiis, dopo un anno di fidanzamento. Ora lui sembra essersi legato alla collega Veronica Ruggeri. La modella invece sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale al momento in maniera diversa, lontano dall’attenzione mediatica. Sul suo account Instagram c’è spazio per foto in cui è ritratta da sola, mentre nelle Stories concede qualche momento familiare, infatti non mancano scatti dei figli.

