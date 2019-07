MAX BIAGGI/ C’è il ritorno di Eleonora Pedron dopo la rottura con Bianca Atzei?

La nuova storia d’amore di Bianca Atzei con Stefano Corti sembra chiudere definitivamente un capitolo della vita di Max Biaggi, il motociclista che con la cantante sarda è stato fidanzato per due anni. Fu proprio lui, dopo essersi ripreso da un incidente sulla pista del Sagittario a Latina che rischiò di costargli la vita, a porre fine alla loro relazione lasciando di stucco Bianca, che sempre gli era rimasta vicina in quei momenti così complicati. Una separazione dolorosa per l’interprete, arrivata di fatto come un fulmine a ciel sereno e che aveva creato molto sconcerto tra i fan della coppia. Qualche mese fa era stato poi lo stesso Biaggi, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, a suggerire – senza mai citare Bianca – le ragioni di quella rottura arrivata subito dopo le dimissioni dall’ospedale:”Sono diventato più cinico e ho eliminato il superfluo, ma è stata una necessità. Ho dovuto far soffrire anche delle persone che consideravo tra le mie priorità e che dopo non lo erano più”.

MAX BIAGGI ED ELEONORA PEDRON

Ma chi c’è adesso nel cuore di Max Biaggi? Di sicuro le moto. Il centauro sembra proprio non riuscire a fare a meno delle due ruote, al punto che ha messo nel mirino il record mondiale di velocità su una moto elettrica e nell’agosto 2020 volerà in Bolivia per superare il limite di 327,608 km/h. Moto a parte, però, negli ultimi giorni sono tanti i rumours che vogliono per il Corsaro un ritorno di fiamma con Eleonora Pedron. L’ex miss Italia, mamma dei due figli di Biaggi, Ines Angelica e Leon Alexandre, è stata rivista all’interno dei box di Biaggi al Mugello. La sua presenza può essere letta in due modi: come quella di una mamma che ha mantenuto un buon rapporto con il padre dei suoi figli o, come molti suggeriscono, come il segno di un riavvicinamento tra le parti che potrebbe presto sfociare in un nuovo fidanzamento. Dopo la scomparsa di papà Pietro, Biaggi potrebbe aver provato il desiderio di ricongiungersi agli affetti più veri e forti: Eleonora Pedron fa certamente parte di questa cerchia ristretta…

