Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis fidanzati?/ Le Iene pericolosamente vicine…

Valzer di coppia per le Iene di Italia1 che continuano ad essere al centro del gossip tra presunti flirt e storie d’amore. Anche questa volta a finire sotto i riflettori è la bella Veronica Ruggeri che, questa volta, mostra al suo fianco il collega e amico Nicolò De Devitiis. Lui è stato il fidanzato di Eleonora Pedron nei mesi scorsi mentre lei è stata avvicinata a Barone de Il Volo dal settimanale Chi. A quanto pare, però, per i due è arrivato il momento di voltare pagina e le prime novità potrebbero essere arrivare proprio dalle storie della bella iena che lo scorso 6 luglio, in occasione del compleanno di Nicolò De Vitiis è stata con lui, ed altri amici, al concerto che Gazzelle ha tenuto a Roma. A confermare la possibile liason tra i due è stata la stessa Veronica Ruggeri che ha pubblicato una serie di storie in cui i due appaiono molto vicini con lo stesso Nicolò pronto a cantare per lei sussurrandole alle orecchie alcuni passaggi delle canzoni del concerto.

VERONICA RUGGERI E NICOLO’ DEVITIIS HANNO VOLTATO PAGINA INSIEME?

Veronica Ruggeri e Nicolò Devitiis sono fidanzati? L’ufficialità non c’è ancora anche se la loro vicinanza è diventata più che palese ormai da un po’. Mentre sui profili Instagram non compaiono foto che li ritraggono insieme, nelle storie si sbizzarriscono e ancora prima dei Gazzelle, il 4 luglio erano stati al concerto di Ultimo a Roma. Questo spazzerebbe via le voci su una presunta vicinanza tra la iena e Barone e anche l’addio definitivo al collega Stefano Corti che è rimasto con lei per circa due anni prima dell’addio definitivo. Proprio quest’ultimo ha trovato consolazione in Bianca Atzei con la quale sembra ormai impegnatissimo. Tutti hanno voltato pagina nel migliore dei modi sembra e… se son rose fioriranno!

