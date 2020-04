ELEONORA PEDRON, EX DI MAX BIAGGI/ Oggi l’amore a gonfie vele con Fabio Troiano

Accantonata la sua precedente relazione, Eleonora Pedron sembra aver ritrovato l’amore dopo la rottura con Max Biaggi. L’ex Miss Italia infatti è felicemente fidanzata con Fabio Troiano e lo ha rivelato alcune settimane fa via social, pubblicando uno scatto in cui abbracciava il fidanzato. Niente di nuovo: la prima uscita pubblica dei due risale alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia e in quell’occasione si sono pure baciati. Troiano è tra l’altro il primo amore serio che la Pedron ha vissuto dopo Biaggi, da cui ha avuto i figli Leon Alexandre e Ines Angelica. “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, ha rivelato al settimanale Oggi alcuni mesi fa parlando della fine del suo amore con il Corsaro. Nonostante la rottura, i due ex continuano ad avere buoni rapporti, soprattutto per i figli. “Max è un bravo padre e da sportivo tiene alle regole”, ha aggiunto, “io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere dei paletti”. Dopo aver avuto una relazione con Tommy Vee e poi con Nicolò De Devitiis, adesso la Pedron sembra poter pensare di nuovo al matrimonio. Anche se preferisce andarci con i piedi di piombo. “Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo”, ha detto all’epoca, “la vita a volte riserva sorprese. Per ora, però, va bene così anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa“.

ELEONORA PEDRON “UN RAPPORTO EQUILIBRATO CON MAX BIAGGI”

Eleonora Pedron non manca mai di condividere degli scatti con Fabio Troiano, il nuovo compagno con cui sogna un domani. A distanza di tanto tempo dalla sua rottura con Max Biaggi, l’ex Miss Italia ci tiene a precisare che per adesso lei e il nuovo compagno si stanno ancora conoscendo. “Sento profondamente che sono serena come non mi capitava da tempo”, ha detto al settimanale Gente, “abbiamo un rapporto equilibrato, bello, che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Lui vive a Roma, io sono a Monaco, ma mentre registravo il programma un Capitale è stato possibile frequentarci con assiduità. Nella vita ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono tanti mesi, anzi anni, bisogna condividere emozioni, situazioni, gioie e anche momenti no”. La nostalgia evidentemente si fa già sentire: a metà marzo la Pedron ha condiviso un nuovo scatto con Troiano. Una foto divertente, che ha immortalato la coppia in un momento particolare. “Mai provare a fare foto quando si ha qualcosa in forno”, scrive. Nei giorni successivi invece i suoi pensieri sono andati ai figli, una preghiera per Leon Alexandre e Ines Angelica e per tutte le persone che stanno vivendo la quarantena. “Che il sogno di un mondo migliore diventi la preghiera di tutti”, ha sottolineato, “Che la preghiera di un mondo migliore diventi il sogno di tutti”. Negli ultimi giorni invece solo scatti in solitaria: l’ultimo, pubblicato appena ieri, la vede in gran forma di fronte allo specchio. Una gonna nera con motivi bianchi, che mette in risalto le forme, e una maglia a maniche a tre quarti, grigio chiaro. Clicca qui per guardare la foto di Eleonora Pedron. Oggi, 5 aprile 2020, Max Biaggi sarà invece ospite di Domenica In. “Gli vorrò sempre un gran bene, è il papà dei miei figli”, ha detto alcuni mesi fa la modella a Verissimo, “abbiamo vissuto insieme 12 anni“. Da allora non ha più parlato del rapporto con l’ex campione, anche perché adesso nella sua vita c’è Troiano. “Ci siamo conosciuti su un treno“, ha detto ancora a Silvia Toffanin, “anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. […] Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata“.



