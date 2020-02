Eleonora Pratelli moglie Beppe Fiorello/ Galeotto fu un volo: “Ci incontrammo e…”

Eleonora Pratesi, moglie di Beppe Fiorello, sarà questo pomeriggio a suo modo protagonista della nuova puntata di “Verissimo” di cui il 50enne compagno sarà uno degli ospiti principali. Ma chi è la donna che è sposata al fratello minore di Rosario da quasi dieci anni? Imprenditrice e madre di due figli, Anita (nata nel 2003) e Nicola (2005), la compagna di Beppe ha imparato a vivere accanto all’attore da tempo dato che la loro storia dura oramai da vent’anni: attiva nell’ambito del mondo dello showbiz, ma in maniera diversa dal marito, la Pratelli infatti è la CEO di Suite19, un’agenzia che ha come clienti diverse personalità dello spettacolo curandone l’immagine a 360 gradi e dando loro un “endorsement” in ogni aspetto delle loro uscite pubbliche e sui social. “Mia moglie fa un lavoro diverso dal mio, lei è più invisibile dal punto di vista pratico ma è molto visibile nei risultati che ottiene” aveva avuto modo di dire Fiorello a proposito della compagna che, a differenza sua, è meno esposta ai riflettori ed è pure meno attiva sui social network che usa soprattutto a supporto della propria attività, un settore in cui ha cominciato oramai nel lontano 1997 prima di espandersi e ampliare il proprio portafoglio di clienti VIP che, come ha rivelato Beppe, spesso non sono nemmeno in grado di vestirsi bene e chiedono per questo aiuto alla sua Eleonora.

ELEONORA PRATELLI, MOGLIE DI BEPPE FIORELLO: COME SI SONO CONOSCIUTI

Ma come si sono conosciuti Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli? A detta del primo l’incontro con quella che è diventata la donna della sua vita lo ha aiutato a capire che spesso in amore vale la pena buttarsi se si crede in qualcosa, anche se si rischia di bruciarsi: stando a quanto ha raccontato l’attore siciliano in più di una occasione, il classico colpo di fulmine con la sua Eleonora è scattato in aereo, all’epoca in cui Beppe era nella fase di promozione di “C’era un cinese in coma”, una delle più apprezzate pellicole di Carlo Verdone degli ultimi anni: a dire la verità il primissimo incontro avvenne nell’ufficio di Eleonora, quando questa si occupò del suo look, ma poi galeotto fu il loro secondo rendez-vous, questa vota in alta quota e precisamente su un volo che da Roma li stava portando in quel della California. Che sia stata una semplice casualità o un segno del destino, da allora i due cominciarono a frequentarsi “fuori casa”, ovvero negli Stati Uniti e uno degli aneddoti preferiti di Fiorello a tal proposito riguarda il romantico giro in limousine che fecero da soli e che li portò a mettersi assieme.

