Eleonora Pratelli, moglie Giuseppe Fiorello/ Lui: “la madre dei miei figli”

Eleonora Pratelli è la moglie di Giuseppe Fiorello. Un grande amore quello nato tra l’attore e la donna della sua vita con cui è sposato da 11 anni. Prima una lunga conoscenza poi sfociata in una convivenza e poi la decisione, comune, di convolare a nozze. Dal loro amore sono nati due splendidi figli con cui l’attore ha un rapporto davvero speciale. “Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio”, ha detto Beppe Fiorello dalle pagine di “Donna Moderna”. Parlando, invece, della moglie, l’attore non ha alcun dubbio: “è la madre dei miei figli”. Un matrimonio che procede a gonfie vele quello tra Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello visto che lo scorso anno hanno celebrato i primi dieci anni. Un anniversario importante che la coppia però ha festeggiato serenamente per via della pandemia da Coronavirus. Proprio l’attore lo ha raccontato: “siamo rimasti a casa tra noi, in tranquillità. Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita”.

Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello

Ma chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello? Non sono moglie e madre di due bellissimi figli, ma anche donna in carriera. La Pratelli, infatti, è la CEO di Suite19, un’agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement”. Un ruolo importante, ma prima di arrivarci la donna ha lavorato per tantissimi anni facendo la cosiddetta gavetta in modo da poter apprendere tutte le competenze necessarie per lavorare in un settore prestigioso come quello delle celebrities. Da diversi anni, infatti, Eleonora si occupa di tantissimi volti noti del piccolo schermo tra cui anche quello del marito Beppe Fiorello. Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto proprio tramite l’agenzia: un incontro che ha cambiato per sempre le vite di entrambi.

