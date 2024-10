Iago Garcia single dopo l’addio ad Eleonora Puglia

Iago Garcia è entrato nella casa del Grande Fratello 2024 single, deciso a farsi conoscere sempre di più dal pubblico italiano e per vivere un’avventura diversa e particolare. All’interno della casa, ha mostrato il lato più gentile ed elegante della propria personalità instaurando legami più forti con Javier Martinez per il quale prova una forte ammirazione, ma anche con le donne più adulte della casa. Il fascino dell’attore spagnolo sta facendo vittime sui social dove sono tantissime le fan che lo vorrebbero vedere anche più sorridente e anche nella casa, Luca Calvani l’ha invitato a divertirsi di più

Nessun coinvolgimento sentimentale, invece, per Iago che, pur avendo un buon rapporto con tutte le donne, non sembra avere alcun interesse particolare per nessuna anche se con Helena Prestes, nonostante le incomprensioni dei primi giorni, sembrava potesse nascere una simpatia particolare. Proprio con Helena, Iago Garcia si è lasciato andare ad una confessione su Eleonora Puglia, con cui la storia è ufficialmente finita e, a quanto pare, sembra possibilità di un ritorno di fiamma.

Iago Garcia e le dichiarazioni sull’ex fidanzata Eleonora Puglia

Eleonora Puglia è un’attrice e modella con cui è stato fidanzato Iago Garcia. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme nel 2015 e, nonostante i 17 anni di differenza, tra loro sembrava ci fosse un sentimento destinato a durare a lungo. Come tutte le più belle storie d’amore, però, con il tempo, qualcosa si è rotto e i due, dopo essersi allontanati, hanno deciso di lasciarsi e prendere due strade diverse.

Durante una chiacchierata con Helena Prestes, Iago ha raccontato di aver vissuto una bellissima storia d’amore ma, nonostante ci fosse passione e sentimento, le continue discussioni hanno logorato il rapporto. “Era una relazione molto passionale, ma era impossibile”, le parole di Iago che hanno scatenato il disappunto di Helena convinta che una storia non debba finire se c’è sentimento e passione e che tutto può essere superato.

