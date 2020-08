Eleonora Rocchini di Uomini e Donne torna con l’ex/ Non è Oscar Branzani, ma…

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è ancora una volta al centro del gossip. La bella ex corteggiatrice poi scelta di Oscar Branzani è tornata con il suo ex fidanzato. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la Rocchini non è tornata con il bel tronista conosciuto nel dating show di Maria De Filippi, ma bensì con Nunzio Moccia ex fidanzato di Dalila Branzani. Proprio così, a distanza di un anno dalla conferma della storia con l’ex fidanzato della “cognata”, la Rocchini è tornata nuovamente sui suoi passi riallacciando i rapporti con Nunzio Moccia come confermerebbero una serie di segnalazioni inviate via web. Intanto in queste ore una nuova polemica è scoppiata per via di alcune Instagram Stories pubblicate dalla ex corteggiatrice e dalla sorella di Oscar Branzani: le due nello scatto indosserebbero lo stesso capo prodotto proprio dall’azienda Branzani. Il popolo dei social si è indispettito al punto che Dalila Branzani, sorella di Oscar, è intervenuta facendo una doverosa precisazione. “Io lavoro in Sontèn da 5 anni dopo 30 anni di abbigliamento mare con mia madre. Eleonora lavorava con il papà in gelateria, quindi se permetti per quanto riguarda costumi, vestibilità, prodotti mare ne so molto di più. Ovviamente tutti i meriti vanno a lei per chi ha guardato da fuori perché era lei quella più esposta sui social, e io tendevo a rimanere più in “ombra” perché preferivo così. Sì, lei ha fatto tanto per l’azienda, non l’ho mai negato. Ma mi creda che il costume l’ho costruito io” ha detto la sorella dell’ex tronista.

Eleonora Rocchini: le parole di Dalila, la sorella di Oscar Branzani…

Dalila Branzani ha poi proseguito commentando anche la notizia del nuovo flirt tra Eleonora Rocchini e l’ex fidanzato Nunzio Moccia: “si è messa con il mio ex, ha fatto passare tutti noi per cattivi, poi è tornata dicendo che voleva essere perdonata. L’abbiamo riaccolta a maggio cercando di perdonarla, mentre lei parlava malissimo di Nunzio e diceva che aveva sbagliato tutto e che sarebbe voluta tornare indietro e chiedendomi di tornare come prima. L’abbiamo perdonata e lei dopo poco, senza una spiegazione, si mette con Nunzio così all’improvviso dicendo che non ha fatto nulla di male perché tanto io e lei non eravamo cognate. Perché le cognate sono tali quando si sposano e lei non era sposata. Per me non era una cognata e neanche un’amica, ma una sorella”. Dal canto suo la Rocchini ha replicato postando una Instagram Stories in cui si legge: “ci vogliono due anni per imparare a parlare e cinquanta per imparare a tacere” (E. Hemingway). Il silenzio ha un’eleganza incredibile, purtroppo c’è chi non ce l’ha”. Che dire siamo solo all’inizio di una nuova bufera social!



