Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono tornati insieme/ “La vita è una”: è polemica!

Sembrava impossibile dopo le pesanti accuse che si sono lanciati l’un l’altro e invece Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono tornati insieme. Le voci delle ultime settimane sono infatti confermate da un post attraverso il quale Oscar ha voluto replicare alle tantissime polemiche sorte di fronte al loro possibile ritorno di fiamma. “La vita è una e per questo ho deciso di viverla nello stesso modo in cui uso il mio dito medio”, ha infatti scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. E se non bastasse a confermare il riavvicinamento dei due, tra i commenti al post in questione spunta anche quello di Eleonora che con una sola parola ha sciolto ogni dubbio: “UOMO” ha scritto infatti l’ex corteggiatrice. E proprio lei, in una storia pubblicata poco tempo fa, ha immortalato due uccellini, scrivendo “Sono innamorati, fanno giri immensi e poi tornano”, parole che tanti hanno collegato proprio ad Oscar.

Eleonora e Oscar, la coppia di Uomini e Donne torna insieme dopo le accuse di tradimento

Indizi e conferme, insomma, non mancano: Eleonora e Oscar sono tornati insieme. E pensare che solo qualche tempo fa si lanciavano l’uno contro l’altro pesanti accuse. Il tutto ha infatti avuto inizio quando la sorella di Oscar, Dalila Branzani, raccontò pubblicamente di essere stata tradita dalla Rocchini, che aveva avuto un flirt segreto con un suo ex fidanzato, vissuto all’oscuro dei due fratelli. Eleonora aveva poi confermato la relazione con l’ex di Dalila, ma era partita all’attacco, accusandola di averla aggredita fisicamente. Un episodio che, a quanto pare, oggi è acqua passata sia per Eleonora che per Oscar.





