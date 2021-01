Eleonora Rocchini nuda su Instagram/ Video hot: “Essere libere di mostrarsi…”

Eleonora Rocchini regala un video ai fans in cui si mostra senza veli sfoggiando la bellezza del suo corpo. Un piccolo regalo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di fare i anfa per ringraziarli dell’affetto che le stanno dimostrando in occasione del lancio del suo nuovo brand che si chiama “Maison Real”. Per festeggiare il superamento dei 10mila followers, Eleonora Rocchini ha condiviso sul profilo personale Instagram un breve video in sui appare di spalle lasciando intravedere il fondoschiena assolutamente perfetto. Un video che i fan hanno particolarmente apprezzato anche se non sono mancate alcune segnalazioni che hanno, iniziamente, portato alla rimozione del video stesso che Eleonora ha pubbicato nuovamente non considerandolo assolutamente volgare. Quello della Rocchini è un filmato in bianco e nero e molto elegante in cui viene mostrato un corpo bellissimo come sostengono molti fans nei commenti.

ELEONORA ROCCHINI, IL VIDEO HOT STRAPPA APPLAUSI

Sempre bellissima, Eleonora Rocchini difende la libertà di mostrarsi senza veli sui social rivendicando il diritto di condividere un video in cui viene mostrato un bel corpo nudo. “Sapete quanto adoro andare contro certi pregiudizi quindi, tutto ciò che rappresenterà ROÈL sarà proprio l’essere libere di mostrarsi e essere ciò che si vuole senza limiti nè tabù”, scrive la Rocchini nella didascalia che accompagna il video. Poi la frecciatina a tutti gli utenti che stanno segnalando il video a Instagram per farlo rimuovere. “Continuate a segnalarmi, continuerò a repostarlo all’infinito”, aggiunge la Rocchini che sta ricevendo il sostegno di amici e fan. “Ma lasciali perdere, tutta invidia. Puoi permettertelo non sei per niente volgare ma sensuale”, scrive l’ex protagonista di Temptation Island, Katia Fanelli. “Ma cosa c’è da segnalare? Cosa c’è di volgare? Un bel sedere? Quanta invidia”, “Bellissima e naturale“, aggiungono altri utenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA